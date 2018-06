Es difícil considerarse un intelectual en mi caso, ya que siempre he practicado distintas actividades. Obviamente, si llamamos intelectual al que trabaja con el intelecto en un sentido preciso, tengo que admitir que soy un intelectual. Dado este caso, debo decir primero que lo que prima para cualquier cuestión de un placer en la vida, es el deseo y yo que estoy cerca de mis límites en todo sentido, siento el deseo de ver los partidos del mundial antes que cualquier otro tema.

Si la objeción a esto estriba en que los estados los aprovechan para sus beneficios, podríamos recordar que casi siempre cualquier acontecimiento de atracción general es aprovechado. Los romanos colmaban el Coliseo para que los gladiadores se mataran; en ese sentido, hemos evolucionado y hoy nos alegramos de ver una competencia deportiva que tiene como virtud la destreza, la inteligencia de una estrategia, una lógica de juego que es imposible si no se rige por una camaradería entre los jugadores.

En algún momento se pensó en la antinomia de un juego que convoca a las masas y que por sus expansiones emocionales, a veces descontroladas, suscitan a repulsa de los intelectuales. Yo no he coincidido nunca con este razonamiento, donde se desliza el agravio hacia lo popular, puesto que el fútbol sirvió para mancomunar, al menos en mi caso, a las personas que proveníamos del bajo pueblo, impulsando la amistad, la camaradería, a tener una finalidad que iba más allá del propósito personal de cada uno, que siempre ha regido en exceso al egoísmo y a la individualidad más perniciosa.

Por supuesto, siempre hay razones económicas que podríamos objetar, ¿Por qué un futbolista gana tanto dinero y un jornalero o un profesional no? Pero este es un problema de otro orden, probablemente del orden social que cada tanto busca, como razonaría Spinoza, su propio malestar y no su bienestar, eligiendo a quienes los explotan. En medio de tanta decadencia, de tantas sin razones que se declaman a diario en los medios y en la soberbia necedad de tanta ignorancia, el mundial me da un respiro deseado fervientemente. No me hace olvidar de ningún problema, sólo me sustrae por un espacio de tiempo con el juego más hermoso del mundo y me hace sentir, por un momento, que podríamos contar con un mundo mejor.