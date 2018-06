Periodistas sin formación profesional, ex entrenadores mediocres, ex jugadores que no soportan estar lejos de las luces, chicas lindas y muchachos con pinta con contactos con algún productor de TV, casi todos sin escrúpulos, se mezclan en la televisión argentina con periodistas profesionales, conformando un vergonzoso amasijo mediático que asedia con información tóxica a los hinchas, seres irracionales por definición.

El resultado es lamentable.

"Lo que vi y escuché me dio asco" confesó Pablo González, periodista de TyC, en alusión a la orgía mediática posterior al 3 a 0 frente a Croacia. González dijo al aire lo que muchos pensamos.

Los periodistas profesionales, esos que empezaron cubriendo borde de campo sin cobrar un peso, tomaban el colectivo varias horas antes para llegar puntualmente a un partido intrascendente del ascenso, se comieron plantones de horas para conseguir una nota, prepararon informes que nadie publicó, debieron callar primicias porque el negocio a veces impone silencio, mientras veían a jefes de sección en operaciones para ganar dinero o viajes; advierten lo que está pasando.

Compartieron, igual que los deportistas o artistas que llegaron alto, el sacrificio que conlleva alcanzar limpios un lugar de consideración.

Aquí aplica la frase del periodista Ryszard Kapuscinski: "Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante". Es el mismo que sentenció: "Las malas personas no pueden ser buenos periodistas".

Muchos de los que hoy la juegan de indignados admitieron sin protestar la debacle institucional de la AFA, que degradó a una selección protagonista de tres finales internacionales en dos años.

El Tata Martino se fue por falta de apoyo. A Bauza se le rescindió el contrato no por las malas actuaciones, sino porque los señores Tapia y Angelici querían dar el golpe de efecto de moda: "El cambio".

Nunca se consultó a los jugadores.

Muchos indignados de hoy trataron de acomodarse de un lado o del otro de la pelea entre Tinelli y Tapia, no sin dejar de olfatear cómo venía la pugna por los intereses políticos y económicos que se jugaban en ese momento. Simultáneamente, los medios donde trabajaban se disputaban un negocio multimillonario.

Es cierto que los que salen a la cancha son los jugadores, casi los mismos que llegaron a tres finales. Y es cierto que jugaron mal. También es cierto que si, como parece, nos quedaremos afuera del Mundial, los únicos culpables van a ser ellos.

Pero no es menos cierto que haciendo las cosas bien, hay más posibilidades de obtener buenos resultados. Y no se hicieron. El cuento de "el cambio", también en el fútbol, es probable que nos lleve a un desastre. Ojalá que no.

Pero el fútbol encierra misterios no descifrables. A ellos me aferro hasta el minuto 105.