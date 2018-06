Un crimen sin condenados ni culpables

Con un fallo absolutorio de la Cámara Penal, el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero quedó sin imputados. Luis "Pollo" Bassi, Milton Damario y Facundo "Macaco" Muñoz eran los acusados por el homicidio del ex líder de la banda de Los Monos, asesinado el 26 de mayo de 2013, en la puerta del boliche Infinity Night. Cinco años después y tras ser sometidos el año pasado a un juicio oral, los tres fueron absueltos porque el tribunal no encontró pruebas en su contra y ahora la Alzada confirmó esa decisión. Al mismo tiempo, otros camaristas ratificaron las penas de Bassi y Muñoz por el crimen de un joven de Villa Gobernador Gálvez, asesinado en 2012, por lo que seguirán presos. A Damario le confirmaron la condena por falsificar un carnet de conducir, en aquella causa, y también seguirá en prisión condenado por el homicidio de Lucas Espina. Los imputados fueron notificados de las resoluciones por videoconferencia, por cuestiones de seguridad. Es que el año pasado fueron víctimas de un ataque a tiros en la autopista a Santa Fe, cuando eran trasladados hacia el penal de Coronda. En ambas causas, queda como posibilidad la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que las partes evaluarán tras revisar los fundamentos.

Si bien la apelación por el crimen de uno de los cabecillas del clan Cantero ‑condenado en abril pasado por asociación ilícita y homicidios‑ generó expectativa ante la posibilidad de que se diera vuelta la absolución de primera instancia, el tribunal compuesto por Guillermo Llaudet, Carlos Carbone y Carolina Hernández decidió, por unanimidad, ratificar la decisión que en marzo de 2017 tomaron los jueces Julio Kesuani, María Isabel Mas Varela e Ismael Manfrín, quienes absolvieron a Bassi, Muñoz y Damario. Para los camaristas, hay "dudas insuperables a los fines de construir un juicio de certeza".

Si bien la fiscal Cristina Herrera -‑que tomó el caso en el último tramo previo al juicio oral-‑ presentó elementos (escuchas, mensajes, fotos y testimonios) que consideró importantes para demostrar la relación entre los imputados, la investigación --que durante los primeros años tuvo el fiscal Enrique Paz-- no logró un testimonio clave: el principal testigo de la balacera contra Cantero, su amigo Lisandro Mena, herido aquella madrugada, que fue asesinado seis meses después del crimen. El único testimonio que dio fue ante la policía, y dijo que no había visto nada. Sí declaró su hermana ‑a instancias de la nueva fiscal‑ y la ex esposa de Cantero, quienes dijeron que Lisandro nombró a Macaco y Damario, como autores materiales, ya que Bassi estaba sindicado como instigador.

Sin embargo, para los camaristas "cuesta creer que luego de casi cuatro años un familiar directo haya guardado silencio tanto tiempo, fundado sólo en el temor. Luce contrario a la lógica, a la experiencia y a la sana crítica racional entender que existiendo mecanismos de protección de testigos, no se haya solicitado declarar", reprocharon.

La causa tuvo varias aristas. Tanto antes como después del hecho hubo una saga de hechos de sangre, desde el crimen de Martín "Fantasma" Paz, en septiembre de 2012. La víctima era cuñado del Pájaro. En diciembre pasado, Luis Paz -‑padre del Fantasma-‑ dijo en el juicio a Los Monos que ese clan "tuvo algo que ver" con la muerte de su hijo, pero aclaró que no tenía las pruebas. Por otro lado, Lorena Verdún ‑ex pareja de Cantero‑ acusó a Luis Paz de "poner la plata" en el crimen del padre de sus hijos; y apuntó a Bassi como presunto instigador.

Luego hubo una seguidilla de hechos que la Justicia consideró venganzas. Se trata de las muertes del dueño del boliche donde mataron al Pájaro, Diego Demarre, y familiares de Milton César -‑quien en las primeras horas fue mencionado como uno de los asesinos-‑. Meses después, también fueron ultimados dos hermanos y el padre de Bassi; y los padres de Damario y Muñoz.

Para los camaristas, "la actividad probatoria fue muy escasa en base a una investigación pobre, tergiversada, dubitativa y errática, donde la duda razonable persiste en todo momento e impide quebrar el estado de inocencia de los acusados", reza el fallo.

Crimen. Claudio "Pájaro" Cantero fue atacado a tiros en Colectora al 1600, de Villa Gobernador Gálvez, a metros del boliche Infinity Night. Los relatos hablaron de dos hombres que bajaron de una camioneta a tirar y que también disparaban desde el vehículo en movimiento.

Contexto. Ya en el juicio del año pasado, al hablar de su hipótesis del caso, los fiscales Herrera y Paz hablaron de una disputa de bandas por la venta de estupefacientes, con el poder de fuego como única solución a los conflictos. "La teoría por la que un sujeto determina a otros, en rol de subordinados, a eliminar a un tercero en el marco de una pelea entre bandas puede estar claramente expuesta, resultar seria, seductora y hasta plausible. Pero si para ello se vale de escuchas obtenidas en otra causa, no se avanza sobre la individualización, no se cita a declarar al indiscutido testigo presencial, no se aborda su fallecimiento como hecho relevante, no se avanza sobre el vehículo involucrado y se amplía la instrucción días antes del debate, no se entiende qué es lo que se investigó. Resulta difícil atender a un reclamo revisor fundado en no haberse atendido una univocidad de indicios válido para destruir el estado de inocencia", criticó la Alzada.

Siguen presos. En tanto, en la causa por el crimen de Juan Pablo Colazo, Bassi está condenado a 16 años de prisión; y Muñoz, a 14. Ayer el tribunal compuesto por los camaristas Carlos Carbone, Alfredo Ivaldi Artacho y Bibiana Alonso, ratificó esas penas, por lo que --pese a la absolución en el caso Cantero-- no recuperaron la libertad. En tanto, Damario tiene una pena de 3 años en esa causa, por falsificación de un carnet de conducir y otra condena por el crimen de Lucas Espina, perpetrado en 2013, donde fue acusado con su hermano, José Damario, y también seguirá tras las rejas.

Seguridad. Los imputados escucharon la decisión de ayer desde el penal de Coronda, por "cuestiones de seguridad". Los absueltos ayer fueron emboscados en marzo del año pasado, durante un traslado. En tanto, si bien no se relacionaron ambas cuestiones, en los últimos días se extremaron las medidas de seguridad en el edificio de Balcarce y Pellegrini, tras las balaceras a viviendas relacionadas con magistrados que tuvieron participación en la causa por la banda de Los Monos.