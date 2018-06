El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, vio ayer frustrarse uno de sus principales objetivos, luego de que la Cámara de Diputados no lograra en la sesión especial convocada por el radicalismo el quórum para tratar el proyecto que permite ampliar de siete a nueve los integrantes de la Corte Suprema provincial. En ese sentido, tras dos intentos fallidos para que los legisladores comenzaran la sesión, tuvieron que levantarla al no alcanzar los 25 diputados en el recinto. Los tres diputados del Partido Intransigente, que lidera José Luis Ramón, en un principio habían anunciado que bajarían, pero al final del día decidieron no presentarse.