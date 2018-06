El Diputado de Cambiemos Gastón Roma cuestionó a la Gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone por reclamar al gobierno nacional un mayor aporte para el subsidio para el gas envasado en una región donde las bajas temperaturas convierten al tema de la calefacción en un eje central del debate político local. “El Gobierno cree que la gente dice: qué buena la Gobernadora, me subsidió el gas. No. Es una hija de su madre”, la fustigó el legislador, En declaraciones a la Mañana del Pueblo por FM 94.5, según publicó el portalActiva TDF. Pero no se trato de una chicana política ni económica, sino de violencia de género mediática y simbólica al denostarla por su lugar de hija de una mujer y usar peyorativamente su condición femenina y la de su madre. Más allá del exabrupto hacía una figura hacia la investidura de la funcionaria la referencia a ser hija y de su madre con una connotación negativa tiene un sexismo explícito sobre la vinculación entre el género y su conducción política y económica.

¿“Hija de su madre” es a modo de insulto?”, se preguntó Laura Avila, secretaria de la Mujer de Ushuaia, que no comparte el gobierno, ni la fuerza política con Bertone, pero que, en un ejemplo de sororidad política, respaldo a la mandataria provincial frente al machismo del diputado de Cambiemos. “Como si ser mujer o madre fuera algo insultante”, remarcó Avila y tuitéo los hashtag “ #YoSoyHijaDeMiMadre” y “#YoSoyMadreDeMisHijos”.

El diputado también se refirió a la gobernadora en masculino cuando dijo: “Estamos ante un gobernante que hace sufrir a la gente, que no da perspectiva de futuro, que no da salud, ni educación, ni siquiera en su fuero intimo le moviliza lo que le pasa a la agente”. Y agregó: “Antes daba gusto ir al hospital público, ahora parece que trabajan para los privados. Después nos critican a nosotros” enfatizó Roma, en nombre de Cambiemos.