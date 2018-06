* Dos Ministros de Salud amenazados por apoyar el aborto legal: GinesGonzalezGarcia @ginesggarcia

En nombre de la vida, los fanáticos usan la violencia. Mi solidaridad con Adolfo Rubinstein. Van a seguir usando la violencia y la justicia para no cumplir las leyes

* Pinedo pide bajar un cambio con el aborto y nosotras…: Lu Schonfeld @RifkeMashe

Mientras el senador Pinedo va en segunda por los carriles rápidos de la autopista, las mujeres no damos marcha atrás.Ponemos cuarta o quinta y estamos hartas de que un chabón nos quiera limitar la velocidad.

Es nuestro derecho. #AbortoEnSenadoYa

* Derecho: manuela @ladyvagaok

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires abusaron sexualmente de una compañera la semana pasada, en el tercer piso, turno noche. Exijo a las autoridades que HABLEN. Hay, aparte de un dolor profundo por la compañera, un terror que habita en todas las que cursamos ahí, al no tener ningún tipo de información por parte de las autoridades. Exigimos no solo más seguridad si no también que se pronuncien al respecto.

* Plazo fijo: charolopez @charolopez

Inviertan en amigas.

* Yo no te pido la luna: camila lucía @camisit

Solo quiero un montón de besos y que jueguen un poquito con mi pelo y después coger violento. Y después cocinar algo rico, comer y jugar a la play. Capaz pido mucho.

* Todas con pañuelo verde: Kokoro Libros @KokoroLibros

Vino una nena de 5to grado a “darme un abrazo, si me dejás, porque le dijiste cosas a mi mamá y entonces me consiguió el pañuelo que le había pedido (se señala el cuello) y me deja llevarlo aunque ella piensa distinto”