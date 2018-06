Un encuentro con muchos significados

El vínculo entre Juan Falú y Andrés Pilar es de afecto e historia compartida. El reconocimiento aparece desde las palabras, se nota: "Es un encuentro muy grato, desde muchos puntos de vista. Creo que con Andrés tenemos una comunicación importante, que me parece que gira en torno al modo de sentir, de valorar y de interpretar a la música de raíz folklórica; va más allá de lo estrictamente musical, es algo casi conceptual, de compartir lo más esencial que contienen esas músicas, que siempre son más que músicas, estas canciones tan arraigadas son verdaderas banderas simbólicas de la cultura", le explica Juan Falú a Rosario/12, en vistas al espectáculo que junto al pianista presentará esta noche, a las 21.30, en Complejo Cultural Atlas (Mitre 645).

Situados en un clima íntimo, piano y guitarra transitarán este diálogo; según Falú: "Es un vínculo que tiene una historia fuerte, cargada de afecto, porque yo lo conocí a Andrés recién nacido en San Pablo, ya que compartí con sus padres un período de exilio durante la dictadura militar. Y además compartí con su padre, Horacio Pilar, una zafra de canciones que hicimos viviendo allí. Son canciones muy queridas, eran muy queridas por él y por mí, guardadas como un tesoro que dio cuenta de aquellos años de distancia, de destierro. Andrés, yo intuyo, de alguna manera homenajea también a su padre, que no era un folklorista, era un poeta, pero homenajea la memoria de ese hombre que amaba la cultura nacional. Un devoto amante de la cultura nacional. Hay muchas significaciones en este encuentro, y aparte de eso hay una posibilidad de jugar con la música en el sentido de abordar versiones libres".

-‑Todo se cifra finalmente en la música, como hilo conductor.

-‑Es ahí donde la música adquiere su mayor nobleza, cuando articula vivencias, generaciones, y a través de una comunión que es de un sentido sagrado. Esa es la religión que practico. La ritualidad y la religión no son discutibles, simplemente son inherentes a nuestra condición, y poder transitarla desde valores culturales fuertes me parece que es un camino bueno, noble, enriquecedor; la verdad que a veces me cuesta meterme en las explicaciones más personales de un encuentro, pero no puedo evitarlas en este caso.

-‑¿Cómo es ese acercamiento libre a las canciones?

-‑En el caso de la improvisación sobre folklore no alcanzaría la técnica de la improvisación, es necesaria una comprensión de lo que se está tocando, y comprender la música folklórica es algo que trasciende lo estrictamente musical, es comprender el mensaje de las músicas, el romanticismo en una zamba, el piropo o la galantería en un bailecito, o lo picante que puede tener una cueca norteña, son mensajes que hay que comprender para que la interpretación libre pueda volar sin herir la identidad de lo que se toca, es importantísimo eso. Andrés tiene desde muy joven una comprensión de los mensajes de las músicas del folklore, y a mí me emociona eso porque no es habitual ver a chicos que han nacido en otro país, que se hayan criado en Buenos Aires, y que puedan comprender tan profundamente las sutilezas de las músicas provincianas. Es un rasgo que siempre me llamó la atención en él, lo valoro.

-‑El supo destacar el acercamiento al folklore que usted le permitió.

-‑A mí me cuesta ya verlo así, porque estamos compartiendo actividades como pares. Siento que hay un compartir casi cotidiano porque estamos juntos en una licenciatura en la Universidad Nacional de San Martín, enseñando música argentina con un equipo fenómeno de músicos, y si bien todos son más jóvenes que yo, a mí me cuesta asumirme como más veterano, porque estoy compartiendo y porque siento además una gran admiración por mis pares. Lo que agradezco muchísimo al destino mío como músico es poder compartir, dialogar, tener oportunidades de tener en el público o en otras actividades a jóvenes, eso sí es algo realmente encantador, muy gratificante, y que le da a uno señales de sobrevida.