El gobernador Miguel Lifschitz arremetió duro contra el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, esta vez por su indiferencia a la hora de contemplar inversiones en el aeropuerto internacional Islas Malvinas, de Rosario. Lo trató de caprichoso y de ignorar lo que significa una política de desarrollo aeroportuario.

"No entiende bien lo que representa una política federal de desarrollo aeroportuario", soltó el mandatario santafesino luego de que el director de la aeroestación de Fisherton, Matías Galíndez, reveló ciertas necesidades técnicas que merecen atención: por caso, renovar la torre de control, los radares y reubicar la estación que tienen los bomberos.

"El gobierno nacional promovió una política aerocomercial expansiva que generó oportunidades e interesó a empresas. Es positivo, permitió un crecimiento enorme en los últimos dos años del volumen de pasajeros y de líneas. Pero no hemos logrado ningún nivel de inversión (de Nación). Es un capricho del ministro de Transporte; entiende que como el aeropuerto es provincial a él no le corresponde. Se equivoca, no entiende bien lo que representa una política federal de desarrollo aeroportuario", disparó Lifschitz por Canal 3.

Un rato antes, Galíndez había revelado que el aeropuerto local sigue sin recibir los aportes de Nación que sí recibe el resto en el país, sólo que esos están concesionados a Aeropuertos Argentina 2000, mientras que el de Rosario sigue bajo control del Estado santafesino. "Recibimos inversiones marginales", reprochó el funcionario. "Hay inversiones que son dependientes de Nación y por las que no hemos tenido confirmación", agregó.

El Islas Malvinas se propone alcanzar la meta del millón de pasajeros transportados en un año, pero las autoridades reclaman la atención del Estado nacional. "Deberían tener todos igualdad de posibilidades, pero igual no nos van a detener por eso. Seguiremos con las inversiones de la provincia porque estamos convencidos de que este aeropuerto será uno de los dos más importantes de Argentina", enfatizó Lifschitz.

El choque de criterios no es nuevo. En agosto del año pasado ya Dietrich lo había dejado bien en claro: Nación no pondrá ni un peso en infraestructura del aeropuerto rosarino, planteó entonces el ministro de Transporte. En el gobierno del Frente Progresista interpretan esa negativa como el costo de no haber entregado la aeroestación de Fisherton al negocio privado.

Desde la óptica del macrismo, Dietrich replica: "Sería injusto postergar a otras provincias e invertir en Santa Fe, ya que fue la única que decidió no concesionar sus aeropuertos y está cobrando las tasas (de embarque)", justificó el ministro de Cambiemos.

Dietrich dijo aquella vez que su cartera estaba asignando 100 millones de pesos en instrumental para mejorar la operabilidad del aeropuerto ante las adversidades del clima. Sin embargo ayer, el director Galíndez desmintió eso: "No llegó un solo peso de inversión desde el gobierno nacional", afirmó.