Los que resisten el ajuste

Luego de una reunión para discutir el tema internamente, los gobernadores del justicialismo se mostraron de nuevo en contra de un ajuste mayor en sus cuentas y le reclamaron al Gobierno por el modelo nacional. “Estamos muy preocupados por las variables macroeconómicas a nivel nacional”, señaló el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que aseguró que hablaba también por el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey. Por su parte, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, apuntó que “el esfuerzo tiene que ser compartido”. “No puede ser que se nos pida más esfuerzo a provincias que estamos haciendo todo para contener el gasto”, agregó.

“Nosotros no co-gobernamos, el que gobierna es el gobierno nacional y por lo tanto tiene que hacerse cargo de los errores y resolver los problemas de los argentinos”, destacó Bordet, quien esta semana se reunió con sus pares en la Casa de Entre Ríos para continuar discutiendo la posición común frente al ajuste que busca realizar el gobierno de Mauricio Macri en las cuentas provinciales. “Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero tiene que ser equitativo”, insistió Bordet con el reclamo que los gobernadores le acercaron a Macri que incluye que los servicios de agua y luz en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires pasen a manos de sus respectivos gobiernos y dejen de estar a cargo de la Nación.

“Entendemos que nos tiene que ir bien a todos los estamentos de gobierno porque en definitiva le va bien a la gente que es para los que estamos y para lo que nos votaron”, destacó el entrerriano y agregó que los jefes provinciales estaban “muy preocupados” por el “futuro complejo” que prevén para la economía. Bordet, que se encontraba en Concepción del Uruguay participando del cierre de la reunión plenaria del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, indicó que bajo su gestión se ha venido “equilibrando la provincia” después de asumir “con un déficit estructural muy grande”. A su vez dijo que lo que le preocupaba era “el horizonte que tenemos por delante con la economía.”

Con la votación en el Congreso de algunas leyes que el gobierno nacional necesita como medida de negociación, el gobernador explicó que con sus pares peronistas estaban de acuerdo en darle al gobierno de Macri el apoyo legislativo que necesita para “las herramientas para la gestión”, como la ley de presupuesto. El mandatario de Entre Ríos apuntó que con Schiaretti y Urtubey “entienden” que hay metas fiscales que tienen que alcanzarse “porque fueron comprometidas en la firma del Consenso Fiscal a fines de 2017”, pero aclaró que los mandatarios querían “que en la consecución de esas metas fiscales exista un criterio de equidad”.

Por su parte, otro de los integrantes de la liga de gobernadores peronistas, el chaqueño Peppo, destacó que junto a sus pares no permitirán que se ajusten “el cinturón unos sí y otros no”. También apuntó contra los fondos que reciben la Capital Federal y el gobierno bonaerense. “Les vamos a decir que en esos subsidios tienen dónde achicar”, advirtió adelantando el planteo que llevarán frente a los funcionarios nacionales. “Nosotros queremos darle el presupuesto al Gobierno. Pero también queremos asegurarnos de que el achique no sea en obras estratégicas. Queremos trabajar los temas con tiempo y vamos a empezar a pedir precisiones”, afirmó Peppo y agregó que “el Gobierno nos va a tener que escuchar sí o sí. Pero, repito: el espíritu no es generar trabas, sino trabajar para que no tengamos sorpresas, para que haya equidad. No queremos generarle problemas al Gobierno, como pasó con el kirchnerismo”.