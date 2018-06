“Llamativamente en el nuevo análisis que viene de Salta salen partículas que antes no aparecían”, dijo a PáginaI12 el abogado de la familia Nahuel, Marcos Miguel, sobre el hallazgo de restos de pólvora en el cadáver de Rafita. Y anticipó que impugnarán el peritaje. Además, pidió al juez federal Gustavo Villanueva que el acusado Javier Pintos sea detenido, al argumentar que no hubo enfrentamiento alguno y que el “albatro” está acusado de un delito cuya pena no permitiría su excarcelación. “El proyectil, identificado con la letra A, extraído de quien en vida fuera Rafael Nahuel, fue producto del arma identificada con la letra B, subfusil marca HK, modelo MP5, calibre 9x19, número de serie 05-C3335508, por lo que queda acreditado de donde provino el disparo que provocó la muerte de Rafael Nahuel. Conforme la autopsia, que estableció que fue un homicidio, y conforme a toda la prueba recolectada que da fe de que no existió un enfrentamiento con armas, no se ha secuestrado ni constatado la existencia de armas/casquillos por parte de los integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, estamos frente a un caso de homicidio por la espalda, un delito gravísimo”, dice el documento al que accedió este diario.