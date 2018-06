El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Jujuy emitió ayer una disposición que ordena el traslado de Milagro Sala al Penal de Mujeres de Alto Comedero. La medida fue impulsada como consecuencia de una visita que va realizar el tribunal en el día de hoy para conocer las condiciones de detención de los internos. Según lo dispuesto, Milagro sería trasladada desde su prisión domiciliaria en la localidad de El Carmen hasta el penal de mujeres para participar de la visita del tribunal, con la promesa de volver en el día. Sin embargo, la defensa de Milagro consideró que la decisión del tribunal es “inconsistente” y presentó una medida para apelar la decisión judicial.

Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala repudiaron la decisión: “Esta es otra acción de hostigamiento y humillación. Lo que están haciendo con Milagro y todos los presos de la Tupac es una clara muestra de hostigamiento”, aseguró Mara Brawer, ex diputada nacional e integrante del Comité y agregó: “Se supone que el tribunal se acerca a la persona detenida para ver cómo están sus condiciones de prisión pero no la va a visitar adonde ella está realmente cumpliendo el arresto”.

No sólo criticaron que el Poder Judicial jujeño no constate las condiciones de detención de Sala en el lugar mismo donde está arrestada sino que además advierte que la dirigente social no debería estar recluida en El Carmen, sino en su casa del barrio de Cuyaya, en la capital provincial, tal como dictaminara la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La residencia de El Carmen tuvo que ser acondicionada para su arresto cuando en realidad era un centro de rehabilitación de adicciones. Allí, Sala tiene horario de visitas, es monitoreada por cámaras y en la puerta de esa vivienda instalaron un puesto de vigilancia.