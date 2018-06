A seis meses de la nueva adjudicación del sistema de estacionamiento medido, y tras un aumento del 70 por ciento la tarifa, la renovación de los parquímetros del centro de Rosario aún está pendiente. El Ejecutivo municipal atribuyó la dilación a huelgas de transporte en Francia que afectaron el ingreso de las máquinas, pero en el Concejo avanzaun pedido de informes para conocer el detalle de las inversiones, que se sospechan nulas. "No se hizo absolutamente nada de lo que se había planteado", sostuvo el concejal justicialista Osvaldo Miatello, respecto del cumplimiento del pliego. Desde la Municipalidad argumentan que se sancionó al concesionario por aparatos sin funcionamiento, pero la oposición plantea que eso no alcanza. La inversión más requerida por los usuarios es el recambio de los parquímetros y que los aparatos tenganla tecnología que permita cancelar el aparcamiento con la tarjeta Movi o de débito. "Ni siquiera pintaron los boxes, es pintura de hace años. Queremos saber la cantidad de parquímetros sustituidos que permitan el pago con la Movi porque sospechamos que no se hizo nada", subrayó a Rosarioplus.com el concejal. Si bien el edil responsabilizó al Ejecutivo por no exigir las condiciones acordadas, también criticó a Transito Rosario, la empresa concesionaria: "Queremos saber cuáles son las razones por las que no se invirtió, porque se cumplió la parte de cobrarle al usuario, y con un aumento del 70 por ciento, pero no la de invertir".