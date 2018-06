La actividad de la planta de la Petroquímica DOW‑Dupont de Puerto General San Martín se encuentra paralizada luego del despido de 22 trabajadores. En declaraciones a la prensa, el titular Sindicato Obrero y Empleados Petroquímicos Unidos, Mauricio Brizuela, explicó que "los afectados son compañeros del sector de mantenimiento". El gremialista dijo que hace unos días la empresa había informado de esa decisión "porque se debían bajar los costos fijos. Pero no hubo telegramas ni nada". Los trabajadores despedidos llegaron esta mañana a sus respectivos turnos pero no pudieron ingresar a sus puestos laborales. Ahora, según explicó Brizuela, desde el gremio se van a "agotar todos los recursos para que los compañeros sean reubicados en su trabajo". En principio, el lunes habrá una reunión para intentar destrabar la situación. Al enterarse de la decisión emprersarial, los trabajadores realizaron un corte y quema de cubiertas sobre calle Yrigoyen pidiendo por su reincorporación.

