La situación de Radio del Plata (AM 1030) empeora cada día: ayer, 42 trabajadores de la histórica emisora fueron despedidos. Tras el fin de la conciliación obligatoria que había sido dictada por el Ministerio de Trabajo, el Grupo Electroingeniería –propietario de la radio a través de Gerardo y Sebastián Ferreyra y Osvaldo Acosta– ratificó los despidos, que si se suman a los del 12 de mayo alcanzan a un total de 54 trabajadores, casi la mitad de la planta de la emisora. Si bien esta vez los despedidos no fueron echados por teléfono por los gerentes de cada área, el maltrato continuó: personal de seguridad de la radio, lista en mano, les comunicaba a los trabajadores que iban llegando a trabajar si podían ingresar o no al edificio. Ninguno de los profesionales que forman parte de esa lista fueron notificados legalmente de su despido, ya que no recibieron telegrama alguno. Los trabajadores iniciaron un paro total hasta la medianoche de ayer. Habrá una pausa durante el fin de semana y la medida de fuerza volverá a ponerse en marcha el lunes, hasta que la asamblea decida los pasos a seguir.

Desde hace más de dos años, los trabajadores de la radio vienen cobrando su sueldo en cuotas semanales, con reducciones del 50 por ciento de sus haberes, falta de aportes previsionales, y una deuda salarial cercana a los tres meses para el personal de planta, y de muchos más para quienes facturan. En ese contexto, los trabajadores temen que los despedidos no tengan garantizada la indemnización que les corresponde por ley. Es que a los despedidos, además de impedirles el ingreso a sus puestos de trabajo, les daban los datos de un estudio jurídico al que deberán comunicarse a partir del 4 de julio.