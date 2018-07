PRIMER AÑO DE LOS ONCE A LOS DOCE

24 de julio. Hoy es domingo. Me gustan especialmente los domingos. Papá, sin embargo, dice: “Hijas, para ustedes es domingo todos los días”. En vacaciones es así, pero en otras épocas no. Los campesinos están con sus trajes y sus esposas e hijos también, igual que en el teatro. Hoy nos pusimos nuestros vestidos blancos y manché el mío con cerezas, involuntariamente, porque me senté sobre unas cerezas podridas. Así que esta tarde, cuando salgamos de paseo, tendré que ponerme el vestido rosa. Me parece bien, no me gusta llevar la misma ropa que Dora. Nadie precisa saber al vernos que somos hermanas. Así pueden pensar que sólo somos primas. Ella, por cierto, tampoco lo soporta, me gustaría saber por qué. Oswald vendrá dentro de ocho días, eso me alegra mucho. Es todavía más grande que Dora, pero me llevo bien con él. Hella me escribió que se aburre sin mí; yo también sin ella.

21 de octubre. Franke dice que, si alguien tiene ojeras azules, le vino y que, cuando tiene un bebé, no le viene más hasta tener otro. Nos contó también cómo te viene, pero creo que no del modo correcto, me parece que ella misma no lo sabe bien. Entonces se enojó y dijo: “Perfecto, no les hablo más. Si yo no sé...”. Sin embargo, eso del hombre y la mujer, eso no lo entiendo. Ella dice que tiene que suceder todas las noches y que, si no, no llega el bebé; si una noche se olvidan, no hay bebé. Y por eso las camas están pegadas una a otra. ¡¡¡Eso se llama cama matrimonial!!! Y duele tanto que apenas si se puede soportar. De todos modos, tenés que hacerlo porque el hombre puede obligarte. Cómo te obliga, eso me gustaría saber. Sin embargo, no le pregunté porque habría creído que me estaba burlando de ella. Y los hombres también lo tienen, pero sólo muy raras veces.

SEGUNDO AÑO DE LOS DOCE A LOS TRECE

10 de septiembre. Dios, estamos todas tan excitadas... Debo guardar mi diario en la valija porque mañana nos vamos. Sin embargo, tengo que escribirlo, rápido. Desde hace tres días están los gitanos acá y ayer vino una al jardín, por la entrada de atrás, y nos leyó las manos a Ada, a Dora y a mí. No creemos en eso, pero a Ada le dijo que tendrá un gran porvenir, aunque breve, después de luchar mucho. Eso encaja perfecto. Así se puso en ridículo conmigo, cara a cara: Cuando otra vez tenga la edad que tengo, me espera una gran dicha, una gran pasión y una gran fortuna. Eso, obviamente, debe significar que voy a casarme a los veinticuatro años. ¡A los veinticuatro!, es en verdad ridículo. Dora dice que no parezco de doce, sino más joven, y cree por eso que será a los veinte o incluso a los dieciocho. Eso es igual de ridículo porque hasta el doctor H., que es médico y trata a muchos chicos, dice que estoy excesivamente desarrollada para mi edad. De modo que la vieja gitana no puede creer que yo tenga diez o incluso nueve años. A Dora le profetizó que en pocos años su destino estará sellado por la tristeza y después por la alegría. Y a Ada también le dijo que: ¡¡su línea de la vida está cortada!!

24 de abril. Hoy tuvimos confesión y comunión. La comunión me resulta horrible; nunca me pasó algo como lo que algunas chicas, incluso de quinto, contaron. Nunca un sacerdote me preguntó nada sobre el sexto mandamiento; sólo me preguntan: ¿En palabra, pensamiento o acto? De todos modos, me fastidia terriblemente confesarme y a Dora también. Es mejor para Hella, que, como protestante, no tiene confesión. Y al comulgar siempre tengo un miedo horrible a que se me caiga la hostia cons. de la boca. Sería tremendo. Probablemente la excomulguen a una de inmediato, por hereje. Dora no pudo esta vez confesarse y com., Papá no se lo permitió. De ningún modo tiene que salir sin haber desayunado.

TERCER AÑO DE LOS TRECE A LOS CATORCE

2 de agosto. No le escribí a Ada que nos nombraron nobles o, como dice Dora, nos reennoblecieron porque la familia era noble desde hacía mucho; lo sabrá, de todos modos, tan pronto como llegue a nuestra casa. Mamá siempre dice: No hay que jactarse y menos por algo que no se ha conseguido por mérito propio. Bueno, eso no es del todo cierto porque, si Papá no hubiera hecho tan grandes contribuciones a las leyes o a la administración, escribiendo desde hace dos años durante noches enteras, tal vez no lo habrían reennoblecido. No entiendo por qué nuestros padres tuvieron que mantener esto en secreto el invierno pasado. Podríamos haberlo sabido tranquilamente. Seguro que Papá quería darnos una verdadera sorpresa. Y lo consiguió; ¡¡¡la cara de Dora y el modo en que Oswald carraspeaba...!!! Qué cara habré puesto yo, nadie le prestó atención a eso, creo.

16 de mayo. El 24 de abril, justo el domingo después de pascua, Mamá murió. La casa está horriblemente triste. Cuando nos sentamos a la mesa, casi no se dice una palabra, sólo Papá nos habla, con mucho cariño. La tía Dora tal vez se quede con nosotros para siempre. No pasaron todavía tres semanas desde que enterraron a Mamá, pero para nosotros es como si ya estuviera muerta hace tres años, por un lado, y, por otro, una está a punto de ir rápido a su dormitorio para preguntarle o contarle algo. Y a la noche, cuando nos acostamos, siempre hablamos mucho de ella y después sueño con Mamá toda la noche. ¿Por qué las personas tienen que morir? O, por lo menos, debería hacerlo sólo la gente vieja, que ya no tiene a nadie más. En cambio, una mamá y un papá no deberían morir.

ÚLTIMO SEMESTRE DE LOS CATORCE A LOS CATORCE Y MEDIO

1° de agosto. Para un muchacho es fácil. Va y viene cuando quiera, adonde quiera. Hoy llegó un telegrama de Oswald y dice que no vendrá hasta mediados de agosto: Lago del Rey y monte Watzmann, maravilloso, mando carta. Papá no dijo demasiado, pero creo que a él también le disgusta mucho. Sobre todo, ahora, después de la muerte de la pobre Mamá, Oswald podría venir a nuestra casa. El año pasado, después del examen de graduación, estuvo lejos tanto tiempo, solo, y este año lo mismo. Una diversión tras otra en verdad no es lo que corresponde cuando a uno se le murió la mamá hace tres meses. Al segundo día de que llegáramos acá, cuando todavía no conocíamos a nadie, fui muy temprano, a las 8.30, sola al cementerio. Queda en la ladera de una montaña y tiene antiguas lápidas de piedra, en algunos casos ni siquiera se pueden descifrar las inscripciones de lo borrosas que están; hay una de 1789, todavía con números romanos. Me senté en un banquito y pensé en la pobre Mamá y en toda la tristeza y lloré de un modo tan terrible que tuve que lavarme los ojos para que nadie se diese cuenta. Hoy, por cierto, también me enojé de manera horrorosa. Llegó una carta de la tía Alma, quiere venir acá, tenemos que buscarle una casa, ver si encontramos algo conveniente, lo que en el caso de la tía Alma siempre significa barato, pero que mantenga la privacidad; por supuesto, una residencia sería demasiado cara. Ojalá no encontremos nada adecuado, hoy en verdad no lo encontramos pues, por la amenaza de tormenta, no fuimos muy lejos. Ojalá mañana tampoco, es mi más ardiente deseo; porque tendría que soportar a Marina, esa espiona. Gracias a Dios, la tía Dora y Dora también se oponen decididamente. Sin embargo, Papá dijo: Bueno, chicas, es su tía y, en cualquier caso, hay que buscar. Bueno, claro que se puede buscar; buscar y encontrar son, por suerte, dos cosas distintas.

24 de agosto. Resulta en verdad ridículo que una se regocije tanto con una cosa así cuando proviene de su hermano; pero, si a él le parece, seguramente sea cierto. Oswald me dijo hoy: “Chica, estás para comerte de linda. Vas poniéndote en forma”. Le contesté, de todos modos: “Bueno, no me gustaría que me coman”; y él dijo: “A mí tampoco”; pero igual me regocijó mucho, aunque sea mi hermano. A él Marina le parece horrible y Dora le resulta aburrida si la mira como hombre; en eso tiene toda la razón. No entiendo al doctor P., que siempre está conversando con Dora. Conmigo, por cierto, no cruzó siquiera diez palabras.