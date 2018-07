Las nominaciones han sido y son, claro, todo un reconocimiento, pero lo también cierto es que el premio subraya, da relieve. Todo un merecimiento. En donde importa en tanto consecuencia del trabajo y profesión elegidos. El premio, entonces, como corolario. En esa instancia de alegría están tres de los muchos envíos radiales con los que esta ciudad ha participado de la última entrega del Martín Fierro Federal, que lleva adelante la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

"Creo que cuando uno elige esta profesión sabe dónde está encaminada su vida, digo esto pensando en los medios. Si uno elige esto es porque quiere llegar con el mensaje a los oyentes, y además, tiene mucho que ver el trabajo en equipo. Si vos lograste algo así, es porque estuviste con compañeros que trabajaron permanentemente codo a codo, con diferencias, pero es gracias a eso cómo uno puede lograr estos objetivos", le dice a Rosario/12 Raúl Raselli, premiado en la categoría Labor animación/conducción masculina con su programa Desayuno de noticias (Radio Nacional Rosario).

Es la segunda vez que se lo nomina a Raselli, pero el premio llega ahora. Un galardón que dice a su vez sobre la importancia que significa ese hecho cotidiano, casi naturalizado, que es el dar noticias: "Hay que tratar de dar una noticia de manera tal que la gente pueda llegar a interpretarla, hacer su lectura, nunca a través de la imposición de una idea, más allá de que vos tengas cierta formación, ideología, o carisma, si se quiere. Eso es lo importante, tratar de informar procurando que el oyente pueda hacer su lectura", agrega el periodista.

Raselli refiere que "al ser nominado uno mira alrededor suyo, y vi las voces y periodistas que existen. Cada uno tiene un lugar y eso es lo que vale, que nos sepamos respetar entre nosotros, y no creérsela. Es importante resaltar el trabajo en equipo, y sentir el reconocimiento de tus compañeros, que son quienes están al lado tuyo todos los días, es muy valioso. Así como la importancia que ha tenido en mi vida toda mi familia, desde mis viejos, que están tan orgullosos como desde el primer día que decidí ser locutor y periodista, a mi esposa y mis hijos, que son lo más en mi vida, son quienes siempre han estado criticándome para que vaya mejorando. Y por supuesto, sobre todo agradecerle a Dios, que es quien siempre me ha guiado".

Si Raselli es alguien de trayectoria labrada y ahora distinguida, quienes se suman desde un envío y edades más recientes son las voces de Agostina Bianco y Juan Pablo Villa con Mitre informa primero (Radio Mitre Rosario), premiado en el rubro Informativo. "Uno trabaja en pos de hacer las cosas bien, y cuando llegan estos premios la alegría es enorme, más aún cuando recién se arranca en la profesión. Ya cuando nos nominaron estábamos muy contentos, porque no creíamos que dentro de toda la producción que hay en el país nos eligieran. La nominación fue una alegría absoluta en todo el equipo de trabajo, en el que no somos muchos, y es eso lo que nos da un sentimiento de familia", distingue Agostina Bianco. "No lo esperábamos, es un mimo. Venimos hace cinco años trabajando y un premio así nos hace muy bien, porque distingue a la producción del interior. Mitre Rosario ha crecido muchísimo en este último tiempo", señala Juan Pablo Villa.

"Con Juampy siempre decimos que tenemos una estética parecida de trabajo, las noticias las redactamos con un mismo estilo, somos los dos muy ordenados y prolijos, eso nos hace trabajar bien. Al conocernos desde hace tanto tiempo tenemos nuestras peleas y nuestros momentos de cariño absoluto, es compañerismo por sobre todas las cosas", dice Bianco. Y Villa completa: "Nos cruzamos únicamente en el informativo de las 14, que es el que hacemos a dos voces, durante el pase, pero nos mantenemos en contacto durante todo el día".

En todos los casos, el trabajo grupal se impone y reconoce. Bianco subraya agradecimientos: "A Sebastián Bustamante, mi jefe, porque fue el primero que me dio la oportunidad y quiero agradecerle muchísimo; a Federico Ludmer, el productor del informativo, porque es él quien articula todo; a Aquiles Cadirola y Federico Rosolani, nuestros móviles deportivos; y a Emanuel Rodríguez, nuestro móvil, que es quien también conduce El puente , que fue Martín Fierro al Mejor programa periodístico. Toda gente buena por sobre todas las cosas, profesionales con un gran amor por el trabajo", concluye Bianco. "Lo bueno es la cantidad de gente, hay una generación joven que se ha sumado también a través del sitio Rosarionuestro.com . La idea es ésa, armar equipos nuevos, que tengan la oportunidad de estar en un medio y ejercer la profesión. Y en un ámbito en donde se trabaja con mucha libertad, haciendo las coberturas que queremos, proponiendo temas nosotros mismos", añade Villa.

El caso de Radio Rosario Clásica es doblemente feliz. Porque la emisora está de festejo, cumple 25 años, y difícilmente podría haber recibido mejor regalo: Martín Fierro Federal al programa Hoy es el día, dentro del rubro Música clásica. "¡Tengo una alegría!", es lo primero que inevitablemente exclama Nora Nicotera, directora de la emisora. "Es una radio que cuesta muchísimo vender, porque lo primero que te dicen, como me pasó recientemente con una de las aseguradoras de la ciudad, es «nosotros estamos en medios masivos». Y eso te mata. Pero yo no voy a cambiar el mensaje, yo le doy espacio incluso a quienes actúan en los lugares más recónditos de la ciudad, siempre les doy la oportunidad".

Allí, entre mucho más, la importancia del premio obtenido, porque visibiliza una tarea sostenida, amén del logro de una fisonomía radial distintiva. "Este tipo de mimos viene muy bien; por eso mismo, hay que agradecer a quienes te acompañan, porque es un esfuerzo grande y cotidiano. Pese a que algunas instituciones no reconocen el espacio nuestro, recibimos permanentemente pedidos de los artistas, de quienes vienen a la ciudad, de nivel nacional y también internacional. Por el premio, hemos recibido una cantidad inmensa de saludos, de gente que está instalada afuera, que nos siguen por internet, eso es un lujo que no hay que perder de vista. Yo no soy rosarina, pero elijo esta ciudad para vivir, la amo, la defiendo a muerte, porque es el ámbito donde uno pudo desarrollar su proyecto. Rosario me dio eso, la posibilidad de crecer, y lo agradezco muchísimo".