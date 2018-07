La presentación del proyecto Escribirte en la historia estuvo atravesada por momentos de emoción y sonrisas al recordar a Carlos Godoy, un joven víctima de la violencia institucional, cuya historia de vida lanza la colección. La iniciativa del Centro de Estudios del Museo de la Memoria fue presentada con el primero de diez fascículos en los que la violencia estatal aparece como factor común. La colección "busca indagar y difundir las consecuencias que produce en las comunidades locales la violencia de Estado en su manifestación más letal". Con la presencia de Vicente y Yoli, padre y madre de Carlitos, Leandro Bartolomeo, coordinador del proyecto, Sonia Tessa, periodista de Rosario/12 encargada de la redacción del primer fascículo, y la investigadora y escritora María Victoria Pita, le dieron color la presentación de una historia conmovedora.

El proyecto se compone de tres instancias: la creación de los archivos biográficos de víctimas de la violencia estatal en democracia, la organización y conservación de esa documentación y su posterior transformación en crónicas por parte de periodistas de la ciudad. Bartolomeo, señaló a este diario que es "efecto de un proceso que se viene dando en el Museo para asimilar el corrimiento de algunos límites que antes estaban muy claros en relación a las violencias de estado. Esta idea de que una cosa es la violencia de estado de la dictadura y otra cosa es la violencia de estado en democracia. Había una necesidad, por diferentes espacios que existen, de darle un lugar a eso de modo específico. Con el área de Articulación Territorial, y a partir de la problemática que empezaba a aparecer, había organizaciones que daban cuenta de procesos de violencia en ascenso, que dejaban marcas. Entendimos que recortar un nombre de una cifra es un hecho político". En ese sentido, Bartolomeo se refirió al caso del triple crimen de Villa Moreno, como un caso bisagra, en 2013 y que les permitió marcar la línea de tiempo. "Tomamos ese momento como período para la emergencia de organizaciones y la aparición de un colectivo militante muy diverso que viene a hablar de estas situaciones".

La periodista Sonia Tessa se manifestó "muy honrada" de participar de la idea. Y recordó que hace unos 30 años conoció a la familia de Carlitos y quedó "una huella afectiva". "Vicente y Yoli me conocían desde fines de los años 80, y cuando empezaron a golpear puertas para que les crean que su hijo había sido víctima de gatillo fácil, me ponían como referencia", rememoró. Tras su exposición en la presentación, dijo a Rosario/12 que "los casos de violencia institucional no se harían visibles, ni tendrían lugar o inscripción en la historia si no fuera por la tarea de diferentes colectivos". En ese sentido, mencionó a la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que se creó en 2013, a raíz de la violencia que sufrían los jóvenes de barrios populares de parte de la Gendarmería y que desde entonces acompaña a la familia de Carlos Godoy en esta lucha, especialmente a través de su equipo jurídico. "Si no fuera por estas construcciones colectivas, las familias no tienen chances de ser escuchadas en la Justicia", aseguró la periodista. En la presentación estaba Guillermo Campana, de la Asamblea. También había integrantes de la Multisectorial contra la Violencia y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

En la presentación estuvo también la investigadora independiente del Conicet, María Victoria Pita, quien además es miembro de la comisión del Doctorado en Derechos Humanos de la UNL y autora del libro Formas de morir, formas de vivir.

Como relata el primer fascículo, Carlos Godoy fue asesinado por la policía en mayo de 2015, en el barrio Empalme Graneros. "¿Para qué hacer esta crónica? La familia quería dejar en claro que él no era un delincuente, que era un joven trabajador y fue asesinado por la policía, quizás, por pasar en el peor momento por el peor lugar. Para este proyecto, el eje nunca podría ser la inocencia. Justamente, la violencia institucional no es tal por la inocencia de las víctimas sino por el uso excesivo o inapropiado de la violencia estatal", expresó la periodista en su exposición.