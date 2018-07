En la madrugada de ayer fue baleada una vivienda que queda en la misma cuadra de la zona norte donde habitó hasta hace unos meses el sargento Ariel Lotito, coordinador de la Brigada Operativa de la División Judiciales que se encargó de investigar a la banda de Los Monos. El juicio terminó en abril pasado con altas condenas para sus cabecillas, aunque a Lotito se le achacan informalmente algunas conductas reñidas con al legalidad. Los cabecillas de la banda lo acusaron en el juicio de haberles querido vender la causa para no avanzar en sus responsabilidades. A pesar de que los voceros judiciales consultados no confirmaron que el móvil del ataque haya sido un mensaje intimidatorio para el suboficial - que fue un testigo estelar de la Fiscalía en ese debate oral- los ataques previos del último mes que sufrieron el presidente del tribunal que los sentenció, Ismael Manfrín, y los familiares del juez Juan Carlos Vienna no dejan mucho margen para evitar relacionar los hechos.

El sábado, pasadas las 3 de la mañana, los vecinos de la cuadra de Braille al 1400 escucharon ruidos que no llegaron a relacionar con disparos de arma de fuego. Ya por la mañana, un vecino encontró un plomo deformado en la entrada de su vivienda, de Braille y Ramos Mejía, en barrio Lomas de Alberdi. El hombre levantó la cabeza para ver de dónde pudo haber llegado esa bala y advirtió que la chapa del desagüe tenía un orificio: reconoció que era un impacto. En ese momento, llamó a la Central de Emergencias 911. Cuando los uniformados llegaron a la zona norte recolectaron nueve vainas servidas cerca del tapial que separa la entrada principal de la casa de la vereda.

Al enterarse de la situación Lotito, que se encontraba de servicio, se dirigió a la Fiscalía para realizar la correspondiente denuncia.

Fue en ese marco que, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Natalia Benvenuto, ordenó al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Gendarmería una serie de medidas, entre las que se encuentran el relevamiento de las imágenes que pudieron haber captado las cámaras de seguridad como también la toma de declaraciones.

Sobre si se trató de un mensaje mafioso para Lotito, voceros judiciales explicaron que hasta este momento no surgieron testigos directos como tampoco indicios sobre la motivación que originó el ataque.

Algunos pesquisas compararon la situación con la vivida hace algunos días cuando desconocidos balearon dos viviendas en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, presidente del tribunal que juzgó y condenó a la banda de Los Monos. Por ese motivo, Manfrín se excusó de continuar al frente de la causa y su decisión fue respaldada por sus pares.

Un hecho similar ocurrió hace poco más de una semana cuando la casa del padre del juez Juan Carlos Vienna, quien investigó y procesó a los integrantes de la banda de Los Monos.

En los fundamentos del fallo donde se condenó a Los Monos, los jueces que condenaron a la mayoría de miembros de la banda destacaron el aporte de Lotito durante el juicio, con una valiosa contribución en relación a la formación de pruebas en contra del grupo.

En los primeros cuerpos del expediente 913/12, donde se hace referencia a la asociación ilícita, hay incorporadas escuchas telefónicas donde Ramón "Monchi Cantero" Machuca, le pide al policía Juan "Chavo" Maciel -‑condenado y exonerado tras el juicio‑- las direcciones de los policías que integraban la Brigada de Operaciones de la División Judiciales (BOJ).

Lotito fue uno de los primeros testigos en el juicio a la banda de Los Monos, en diciembre del año pasado.