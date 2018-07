La solidaridad de Maradona

Argentina. Diego Maradona se solidarizó con unos 350 empleados despedidos de la agencia de noticias estatal Télam (Telenoticiosa Americana), la más grande de Argentina, y responsabilizó por el hecho al presidente Mauricio Macri. “Es una vergüenza, así estamos, 354 familias, periodistas (de Télam) expulsados, bastardeados”, dijo Maradona desde Moscú, donde conduce su programa De la mano del 10 durante el Mundial junto al periodista Víctor Hugo Morales.

El beso perfecto quiere ser único

Por Eduardo Galeano

Son varios los argentinos que juran, la mano sobre el corazón, que fue Enrique García, el Chueco, puntero izquierdo de Racing. Y son varios los uruguayos que juran, los dedos en cruz sobre los labios, que fue Pedro Lago, el Mulero, delantero de Peñarol. Fue uno, fue otro, o fueron los dos.

Hace medio siglo, o más, cuando Lago o García metían un gol perfecto, de esos que dejan a los rivales paralíticos de rabia o de admiración, recogían la pelota del fondo de la red y con ella bajo el brazo, desandaban su camino, paso a paso, arrastrando los pies: así, levantando polvo, borraban sus huellas, para que nadie les copiara la jugada.

(Del libro, El fútbol a sol y sombra, Siglo Veintiuno Editores).

“Messi es el primer jugador en la historia de la Copa Del Mundo en ser falso 9 y falso DT en el mismo partido.”

Gary Lineker ex goleador de la Selección Inglesa

Mertens no conoce a Japón

Bélgica. El delantero belga Dries Mertens confesó ayer que no sabe mucho de Japón, el rival de su equipo el lunes en los octavos de final del Mundial. “No me gusta tanto ver fútbol. Pero conozco un par de jugadores japoneses, porque juego regularmente contra ellos. Tenemos mucho respeto por ellos, y no creemos que será un partido fácil”, expresó el atacante del Napoli. Ante la pregunta de si el trío que él conforma junto a Romelu Lukaku a Eden Hazard es el mejor ataque del mundo, Mertens también fue precavido: “Nos gusta marcar muchos goles. Pero hay también otros ataques fuertes”.

La pantalla de la discordia

España. La instalación de una pantalla gigante en Barcelona para seguir hoy el partido de octavos de final del Mundial entre España y Rusia el domingo derivó en una mediática polémica entre los organizadores y el ayuntamiento de la ciudad catalana. El asunto de la selección española de fútbol en las regiones que reúnen más sentimientos independentistas del país, Cataluña y País Vasco, siempre fue espinoso. Allí existe un fuerte rechazo hacia el combinado nacional y es por ello que nunca juega partidos en dichos territorios, sean oficiales o amistosos, salvo rarísimas excepciones como lo fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

En el nombre del padre

Dinamarca. El arquero de Dinamarca, Kasper Schmeichel, bromeó ayer con la cantidad de preguntas que la prensa le plantea en el Mundial de Rusia sobre su padre, Peter, legendario arquero de la selección que ganó la Eurocopa de 1992. “No es algo que me enfade. Es solo que espero algo más de ustedes, chicos”, dijo en tono de broma a un periodista que le preguntó si le irrita la eterna comparación. “Supongo que es parte de la vida”, añadió resignado el arquero.

Cosas de alemanes

Alemania. La presidencia de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) votó de forma unánime a favor de la permanencia de Joachim Löw como técnico de la selección mayor pese a haber sido eliminado el equipo en la fase de grupos del Mundial de Rusia, un hecho sin precedentes en el fútbol germano. Löw tiene contrato hasta 2022 con los germanos. “No hay ningún disenso, esto es una clara muestra de confianza”, trascendió del organismo.

32,4

Kilometros por hora, la velocidad máxima que alcanzaron los francesces Kylian Mbappe y Antoine Griezmann. El mas rápido de la Argentina fue Javier Mascherano, con 31,97 km/h.