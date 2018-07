Edinson “Matador” Cavani tuvo el partido soñado con la selección de Uruguay. Elegido merecidamente como la figura del partido, el autor de los goles para la victoria de la Celeste dijo sentirse “muy, pero muy feliz” y pidió: “Hay que seguir soñando”. “Me imagino lo que se debe estar viviendo en Uruguay. Esto es emocionante, no hay palabras para describirlo”, contó el delantero, quien le dejó su lugar a Stuani por una lesión. “Sentí un pinchazo en el gemelo y no pude quedarme. Dios quiera que no sea nada y que pueda seguir haciendo fuerza en el campo con mis compañeros”, concluyó el hombre del PSG.