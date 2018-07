Terminado el entremés musical, todos se sientan y el centro del escenario lo ocupa Santiago. Lo presentan como “alguien que se bancó toda esa nefasta noche en Diputados, que nos va a contar cómo fueron realmente las cosas”.

Santiago empieza prometiendo que destapará las máscaras (sic) y desnudará las mentiras, “porque a veces los medios nos cuentan cómo son las cosas”. Y deja muy clara su posición porque plantea que hablará “de un proyecto de ley que va a hacer que las vidas no valgan, que va a cambiar la Argentina para siempre, que va a hacer que un bebé que empezó en febrero muera en agosto”. Y abunda con “la vida es una gracia y como país no podemos aceptar el fracaso del aborto”. Tal vez crea que desaparecerá si no se legaliza.

Detrás de él, la pantalla alterna el texto del proyecto (que promete aclarar exhaustivamente) con imágenes de quienes impulsaron la aprobación del proyecto. Especial énfasis hubo contra quienes “cambiaron su postura por dinero”. De todas maneras, el linchamiento se inicia con Daniel Lipovetzky, que recibe una rechifla general y gritos de “traidor”.

Y luego se da paso al minucioso análisis del proyecto, teñido por la constante equiparación de “feto”, “bebé”, “persona” y afirmaciones peregrinas, del tipo “no se admite la objeción de conciencia. Quieren que los médicos se anoten en una lista negra para después echarlos y no contratarlos en ningún lado”. Es evidente que no conocen a ningún profesional que haya echado mano de la objeción de conciencia para no hacer un aborto en un hospital y luego haya abandonado los pruritos a la hora de actuar en su consultorio privado. Ese fue el nivel de rigor en el análisis del proyecto y la fundamentación de los argumentos en contrario.