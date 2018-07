Para Michetti, las víctimas de violación no deberían poder abortar

Contra todo derecho

La vicepresidenta opinó que las víctimas de violación no deberían acceder al aborto legal, algo permitido en el país desde hace casi cien años. "Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé”, dijo Michetti. También ratificó su postura antilegalización y sostuvo que ese debate es de "una sociedad que piensa solo en el deseo particular y en su propio ombligo".