“Ya sabemos que usted no abortaría. Y que si tuviera una hija que decidiera no ser madre, Usted la obligaría, perfecto. Ahora, en su país hay un problema de salud, y le estamos pidiendo que no obligue a morir en la clandestinidad”. Así le contestó Carla Peterson a la vicepresidenta Gabriela Michetti, que hoy declaró en una entrevista que si de ella dependiera, no permitiría ni que las mujeres víctimas de violación accedan a un aborto legal.

Verónica Llinás le respondió también a través de Twitter con un sketch en el que simula una conversación telefónica llena de reproches: “Estoy espeluznada, ¿vos sabés los años que hace que yo estoy practicando y perfeccionando este personaje hueco, reaccionario, oscurantista, falto de toda sensibilidad social para que vos vengas de la noche a la mañana y de un plumazo me corras de la silla?”. “Qué falta de sororidad. yo vivo de esto. No vivo del Estado, tengo que ganarme el pan como cualquier hijo de oligarca venido a menos. Y tampoco sé trabajar, eh. Reconozco que no se me hubiera ocurrido nunca una frase como la tuya”, ironiza Llinás.

Loading tweet ...

“¿No permitiría el aborto ni en casos de violación?”, le preguntaron a Michetti en una entrevista. “No. Lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé” fueron las palabras con las que la vicepresidenta desconoció una de las causales contempladas desde 1921 en el Código Penal, que generaron una ola de repudio a la que se sumaron también Griselda Siciliani, Verónica Lozano, Florencia Peña y Julieta Zylberberg, entre otras.

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...