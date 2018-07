“Lamentablemente pasó en la cancha lo que veníamos anunciando. Nosotros estamos dependiendo de Messi y después de Messi somos un equipito más”, afirmó Diego Maradona al referirse a la eliminación de la Selección ante Francia. “Argentina se vio desnuda en un momento donde más experiencia tenían que tener sus jugadores. Vi a Lio muy solo, muy lejos del arco. Y como equipo no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota”, dijo el campeón mundial en México 86 durante el programa De la mano del Diez, en Telesur.