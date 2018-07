La temprana eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial se debió a que el técnico Jorge Sampaoli “nunca pudo encontrar el equipo ideal” para rodear a Lionel Messi, evaluó ayer el ex internacional Javier Saviola en Moscú. “Argentina nunca pudo encontrar el equipo ideal, el conjunto, siempre se basó un poco más en individualidades”, declaró Saviola durante un evento del proyecto Generation Amazing que impulsa iniciativas

deportivas en países en desarrollo. Saviola precisó que “el mundo del fútbol ha evolucionado mucho y ya no se puede creer sólo en un jugador”. “Eso hizo que lamentablemente no podamos encontrarle los mejores jugadores para el entendimiento de Messi en la cancha”, señaló Saviola, quien aseguró que le “encantaría que siga” Messi en la selección nacional pese a los malos resultados obtenidos en Rusia. “Pero son decisiones personales, de cada jugador, ojalá que pueda seguir. Es el mejor jugador del mundo y todos lo queremos ver dentro de la cancha y más con la camiseta de Argentina puesta”, destacó el ex jugador de River, Barcelona y el Real Madrid.

Saviola, que compitió en el Mundial de Alemania 2006 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, evitó juzgar al técnico Jorge Sampaoli y opinar sobre si debe o no continuar en el cargo. “Lo de Sampaoli son decisiones personales y decisiones que tiene que tomar la AFA, que es la que elige y saca a los técnicos. Si llega a continuar, que los errores que cometió en este Mundial no vuelva a cometerlos. Siempre hay que ser positivo y se pueden hacer las cosas mejor para la selección”, opinó.