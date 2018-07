“A más de siete meses, Lautaro González y Fausto Jones Huala, quienes se presentaron espontáneamente con el cuerpo de Rafael, siguen con pedido de detención, sin que la Justicia resuelva su situación procesal, y del otro lado está claro que los hisopados de los cañones de todas las armas utilizadas por los albatros dieron positivo.” Sonia Ivanoff interrumpe la preparación de los escritos que presentará en Buenos Aires para dialogar con PáginaI12 sobre lo que está en juego en este momento crucial del caso Nahuel. El martes acudirá a una audiencia en la sala II de la Cámara de Casación por la recusación del juez Eduardo Rafael Riggi, por su “parcialidad manifiesta respecto de los mapuches”.

La abogada explicó que Riggi “es el autor de la sentencia que revocó la excarcelación de Fausto y de Lautaro, y aunque se presentó el recurso extraordinario para evitar que vayan presos el juez Gustavo Villanueva ya el 18 de mayo ordenó la detención de ellos en cumplimiento del fallo de Riggi”. Así, el presunto autor material del asesinato de Rafael Nahuel fue llamado a indagatoria pero sigue en libertad, mientras que sobre sus compañeros aún pende una imputación penal y un pedido de captura. “Es el reino del revés”, sintetizó.

Las dos personas que el 25 de noviembre bajaron de la montaña con Rafael herido, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, fueron indagados, estuvieron detenidos unos días y luego liberados pero procesados por el delito de ‘usurpación’. Ambos jóvenes serían nuevamente detenidos por un reaccionario fallo de Casación, que se encuentra apelado ante la Corte Suprema por la defensa de los jóvenes mapuches. La sala III, con el voto de Riggi y Liliana Catucci, en forma inédita agravó la acusación contra Jones Huala y González al imputarlos por “atentado contra el orden constitucional”, un artículo del Código Penal pensado para las asonadas militares. En aquel momento Mauricio Rojas, de la APDH, había advertido que esta sentencia implicaba el riesgo de que cualquier delito pueda dejar de ser excarcelable.

En tanto, los abogados de la familia Nahuel, Marcos Miguel y Estanislao Casaux, impugnarán el resultado del peritaje sobre las muestras de pólvora elaborado por un organismo que depende del ministerio público de Salta, porque llamativamente detectó partículas en las manos del joven asesinado que para los expertos que las analizaron en Bariloche habían resultado insignificantes, es decir, no suficientes para ser considerada evidencia de la presencia de ese elemento en las extremidades de los mapuches. Y pidieron, aún sin éxito, la detención del prefecto Javier Pintos, que será indagado el jueves 5. Ivanoff explicó que no podrán participar de la indagatoria del ‘albatros’, pero anticipó que también pedirán la nulidad del peritaje sobre las muestras de pólvora de manos de sus defendidos, porque habrían detectado un mal procedimiento. “La fiscal Silvia Little quiere usar ese peritaje para detenerlos y pedir la indagatoria por delitos más graves como sedición o alteración del orden constitucional, están cumpliendo en plan sistemático del Gobierno y del Ministerio Público, lo mismo que Silvina Avila, el juez Villanueva tendrá que resolver sobre eso”, indicó la abogada.

Ivanoff prepara las valijas para argumentar ante los camaristas de la sala II porque Riggi rechazó su apartamiento, y ella está convencida de que fallos como el que emitió este camarista avalan la criminalización de los mapuches. “Vamos a denunciar a Riggi por parcialidad manifiesta contra el pueblo mapuche, hay racismo y discriminación subyacente.”