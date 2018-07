El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró que “las provincias están muy complicadas” financieramente y consideró que “un plan de ajuste no va a resolver los problemas de la economía argentina”. Para el mandatario provincial, “reducir el déficit fiscal no es la solución a todos los problemas”. “Es como estar perdiendo 1 a 0 y en lugar de buscar el empate, refuerza la defensa, se amontona en el área. De esa manera nunca va a empatar y menos lo va a ganar”, advirtió. Según el gobernador socialista, “es contradictorio reducir impuestos y al mismo tiempo reducir déficit fiscal”. “El Gobierno está errando –dijo–. Es un camino equivocado, ya lo hemos probado. Cuántos ministros de Economía lo intentaron y terminaron fracasando. La clase media, la clase trabajadora y los más vulnerables no van a tolerarlo”, advirtió.