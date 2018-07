En vísperas del comienzo del debate en las comisiones de la Cámara alta del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, la senadora del PRO Gladys González anunció que votará a favor de la iniciativa, aunque propondrá que se realicen algunas modificaciones a la media sanción de Diputados. "Defiendo la vida votando a favor", señaló González y destacó que “aprobar esta ley significa, de todas maneras, un avance para hacer frente a la enorme inequidad social que condena a nuestras mujeres pobres".

El anuncio de González se produjo a menos de 24 horas del arranque de la discusión en el Senado. El punto de partida será mañana a las 17, hora a la cual los integrantes de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales se reunirán en el Salón Arturo Illia para establecer la cantidad de reuniones y de invitados que participarán del debate.

El acuerdo al que llegaron los jefes de los distintos bloques es que la discusión en esas comisiones finalice el 1 de agosto, con la firma del dictamen que se votará en el 8 de agosto en el recinto. La comisión cabecera de las reuniones que se realizarán durante todo julio será la de Salud, que preside el oficialista Mario Fiad, quien se opone a la legalización, mientras que su par de Justicia, Pedro Guastavino, está a favor y Dalmacio Mera, titular de Asuntos Constitucionales, aparece entre los indecisos pero con inclinación hacia el rechazo.

González -quien compartió la boleta con Esteban Bullrich, uno de los mayores opositores a la legalización del aborto- se encolumnó entre quienes avalan la aprobación del proyecto, aunque pidió introducir cambios al texto aprobado en la Cámara baja para mejorarlo. En caso de que el Senado le realice modificaciones, la iniciativa tendría que ser tratada nuevamente en Diputados.

"Los abortos son una realidad", remarcó González y añadió que "las mujeres pobres se mueren". "Esta ley trata de acercar a las mujeres al sistema de salud y que puedan tomar la mejor decisión con toda la información sobre sus alternativas, incluso la de no abortar", indicó también la senadora macrista, quien afirmó que no quiere "mirar al costado" sino "hacerse cargo" afrontando la problemática como un asunto de "salud pública".

"Como senadora nacional debo sancionar leyes para toda la población. Esta ley no obliga a ninguna mujer a abortar y evita que la mujer que decide hacerlo sea condenada a morir", fundamentó González, quien dijo que "siempre" creyó que "existe de vida desde la concepción", pero que eso no es motivo para "votar en contra y penalizar a las mujeres", dado que eso "no salva ninguna vida".