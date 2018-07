Miles de miradas que van hacia el mismo punto. Si esas miradas pudieran dejar dibujada su trayectoria en el aire, se formaría un gran rayo gigante digno de una película de ficción hollywoodense. Hace muchos años me di cuenta por primera vez de lo que pasaba con esas miradas y esos rayos imaginarios. Fue en el estadio de Vélez, con más de 40.000 personas atravesando a Fito Páez con esos rayos mientras él, en la punta del escenario, con los brazos abiertos en cruz y ya sin su clásica musculosa de esos tiempos, los recibía y se dejaba atravesar. Absorbiendo esa energía única, que no se compra ni se vende, que nadie puede prender y apagar. Solo existe y se genera por extrañas razones que no tienen demasiada explicación. Simplemente pasa, o no pasa. El sábado a la noche, parado al costado del escenario del Metropolitano, esperando el momento de salir a cantar "Ambar violeta" y del mismo lado en el que yo tocaba en esa gira inolvidable, volví a sentir lo que pasaba con esas miles de miradas. Un par de horas antes, en un pequeño camarín, con todos los músicos abrazados en círculo, y en un rito que se sigue repitiendo antes de cada show, Fito nos había dicho entre otras cosas: "Vamos a hacerlos felices". Menuda tarea en estos tiempos. Y eso fue lo que hizo. Y solo por el hecho de haberlo logrado, ya se merece esa energía invisible que sigue recibiendo cada vez que se para en un escenario. Con o sin musculosa.

No son muchos los que pueden hacerlo. No es fácil la felicidad. Pero la energía de la música a veces tiene ese poder. Fue una gran noche para la música de Páez, una lista que iba y venía entre los temas de La ciudad liberada , y esas canciones que hace tiempo que dejaron de pertenecerle.

Un escenario que recibía a muchos viejos y nuevos amigos, y que también les daba la bienvenida a dos mujeres rosarinas que cantan bárbaro y a las que de lejos se les notaba la cara de estar viviendo un sueño.

Cuando bajó del escenario, después de haber hecho más bises de los que figuraban en la lista, lo esperaba una gran toalla, una campera, y una combi que lo llevaría rápidamente al hotel, a recuperase de esas dos horas, y a guardar esas miradas antes que se dispersen por la ciudad y vuelvan cada una a su lugar y a dirigir su energía a sus propios puntos en el universo.

"Vamos a hacerlos felices", nos había dicho un rato antes. Y nos hizo felices a todos.