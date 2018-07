El dólar minorista cerró en 29,08 pesos, con un retroceso de 56 centavos. La cotización mayorista finalizó en 28,30 pesos, al disminuir 55 centavos. El Banco Central anunció una suba de encajes para los bancos y un canje voluntario de Lebac por títulos de corto plazo en moneda extranjera (Letes). El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, se reunió con inversores de Wall Street para asegurarle que no se tomará nueva deuda externa hasta 2020, con el objetivo de darle certezas sobre el repago de los vencimiento (ver aparte). El riesgo país bajó luego de ese encuentro pero las acciones volvieron a desplomarse.

La autoridad monetaria fue muy criticada en los últimos días por modificar los montos de las subastas diarias. Luis Caputo había asegurado que iba a ofrecer 100 millones de dólares diarios pero ante un incremento de las presiones en la city aumentó esa cifra primero a 150 millones de dólares y luego hizo una oferta adicional de 300 millones. En la jornada de hoy volvió a subastar el monto original de 100 millones y avanzó con otra estrategia para intentar contener la dolarización. El primer anuncio fue subir los encajes de los bancos en un 3 por ciento. El objetivo es retirar pesos de circulación para que el efecto monetario contractivo limite la capacidad de comprar dólares tanto de las entidades bancarias como del resto del mercado.

El BC explicó en un comunicado que "considerando que cada punto de exigencia de efectivo mínimo en pesos representa aproximadamente 20.000 millones de pesos, la medida generará una absorción de liquidez de 60.000 millones. A criterio del Banco Central, un control más firme de la liquidez en el mercado de dinero es fundamental para minimizar la reciente volatilidad del mercado cambiario y reforzar el compromiso anti inflacionario de la entidad". La decisión, aclaró la entidad, entró en vigencia hoy y no altera excepciones y franquicias existentes. Tampoco tendrá efecto en las cuentas y depósitos denominados en Unidad de Valor Ajustable (UVAs) o en moneda extranjera.

El Central no es la primera vez que anuncia una suba de encajes para intentar bajar la cantidad de pesos en circulación y contener las presiones cambiarias. "La nueva suba de encajes se añade a la suba de 3 puntos porcentuales que entró en vigencia el 18 de junio y a los 2 puntos porcentuales que se aplicarán el próximo 18 de julio", indicó la entidad. El organismo aprovechó para informar que las reservas internacionales volvieron a caer 647 millones de dólares y cerraron en 61.234 millones. La autoridad monetaria perdió 2036 millones de dólares de las reservas desde que ingresó el préstamo del Fondo Monetario el 22 de junio. Las divisas del Central no suben si no es por ingreso de deuda.

Las tasas de interés de las Lebac superaron el 50 por ciento anual para los vencimientos de corto plazo.

a otra medida relevante fue anunciar un canje voluntario de Lebac por títulos en moneda extranjera de corto plazo a cargo del Tesoro. En la actualidad, el stock de Lebac se ubica en torno del billón de pesos, lo cual al tipo de cambio actual equivale a algo más de 30 mil millones de dólares. La mitad de esa deuda estaría en manos de los bancos, que podrían aprovechar para dolarizar parte de esas inversiones con el canje lanzado desde el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Banco Central. En el mercado esperan una suscripción cercana a los 2500 millones de dólares. Inversores de Lebac no recibieron con optimismo la noticia porque continuaron desprendiéndose de las letras en el mercado secundario. Las tasas de Lebac superaron el 50 por ciento para los vencimientos de corto plazo.

El equipo económico informó a última hora los valores a los que computará las Lebac para hacer el canje por Letes. Por caso, las letras con vencimiento a mediados de julio se aceptarán a 983,28 pesos por cada 1000 de valor nominal, es decir lo que efectivamente cobraría el inversor si espera al vencimiento. El tipo de cambio que se utilizará para hacer la conversión es de 28,72 pesos. Los funcionarios firmaron un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de deshacerse del stock de Lebac del Central y la medida avanza en esta dirección. Se buscó una estrategia para que los inversores del mercado puedan dolarizar la deuda en Lebac sin recurrir a los billetes del mercado y a una cotización menor a los 30 pesos. La pregunta es cómo piensa pagar las Letes el Ministerio de Hacienda dentro de seis meses sin la posibilidad de recurrir a nuevo financiamiento con acreedores externos del sector privado y con un rojo de la cuenta corriente en picos históricos.