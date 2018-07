Con el cartel de "se vende"

Central negocia la venta de Fernando Zampedri por dos millones de dólares. La primera propuesta llegó de parte de Belgrano, aunque fue desestimada por "insuficiente" y apareció en las últimas horas el interés de un club extranjero. Pero Edgardo Bauza quiera refuerzos, principalmente volantes, y entre los ofrecidos que interesan se destacan el uruguayo Alvaro González, de presente en Nacional de Montevideo, y el colombiano Sebastián Pérez, actual jugador de Boca. El plantel continúa sus trabajos de pretemporada en Costa Rica y a su regreso, la semana que viene, la dirigencia definirá gestiones por refuerzos junto al Patón.

Belgrano de Córdoba quiere a Zampedri para la próxima temporada y ofreció a Central una propuesta para adquirir su pase. Pero en Arroyito no conformó el monto total ni la forma de pago. "La oferta fue rechazada, pero las conversaciones se mantienen porque Belgrano quiere al jugador", confió un colaborador de la dirigencia auriazul.

Los auriazules son inflexibles en la cotización del pase de Zampedri: dos millones de dólares, el dinero que se invirtió para adquirir su pase a Atlético Tucumán. Si bien los cordobeces mostraron firme interés por el delantero es improbable que puedan reunir el dinero que piden los auriazules y por eso en Arroyito se presta más atención a una inminente oferta del extranjero por el jugador. "Necesitamos vender un jugador y lo más probable es que sea Zampedri", admitieron en Central.

A Bauza no le preocupa la desvinculación del delantero por la continuidad de Marco Ruben e insiste por refuerzos para el mediocampo. Entre los ofrecidos que interesan figuran el uruguayo Alvaro "Tata" González, de presente en Nacional y ex jugador del seleccionado charrúa, y el colombiano Sebastián Pérez, quien no es tenido en cuenta en Boca por el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

El Patón mostró más interés por González, de 32 años, aunque la dirigencia postergó cualquier negociación para la semana que viene. De todas maneras, Bauza no quiere apresurarse y se tomará los próximos días de entrenamientos en Costa Rica para luego definir el refuerzo a buscar en reunión con los dirigentes en la ciudad. En ambos casos, los volantes apuntados serán negociados para firmar a préstamo. Central no comprará el pase de ningún jugador para reforzar el primer equipo.

Los canayas regresarán el lunes de Costa Rica. El domingo, el equipo del Patón jugará el segundo amistoso de pretemporada, en este caso ante el equipo que dirige Paulo Wanchope, Sport Cartaginés. Una vez en la ciudad, el Patón organizará dos amistosos en Arroyo Seco, aunque quedó desestimada la disputa de los partidos amistosos con Newell's. El acuerdo de palabra era para jugar un clásico en el Gigante y otro en el Coloso del Parque la segunda quincena pero a fin de mes Central debutará en Copa Argentina ante Juventud Antoniana de Salta y Bauza quiere priorizar la preparación para la competencia oficial, lo que no podría hacer de tener que afrontar dos clásicos, más allá de que sean en condición de amistosos.