El delantero Sergio Agüero, que partió el domingo de forma individual de Rusia sin esperar el vuelo chárter que trasladaba a la delegación argentina, publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció a todos por el apoyo recibido durante el Mundial, menos a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico. “Es momento de agradecer. A mi hijo, a mi familia y a mis amigos que me acompañaron día a día. A los que con mucho esfuerzo vinieron a Rusia para alentarnos. A todos los que desde Argentina y tantos países nos apoyaron con sentimiento y pasión. Y sobre todo a mis compañeros, que son los mejores del mundo por dejar el alma en cada partido. También a los doctores, fisios, utileros y cocineros que forman parte de un gran equipo. A seguir luchando siempre y juntos. Te amo Argentina”, escribió el jugador del Manchester City, tres días después de la eliminación de Argentina. Agüero anotó en Rusia sus dos primeros goles mundialistas, pese a que ésta fue su tercera Copa del Mundo. El primero fue en el debut ante Islandia, que terminó 1-1; y luego marcó el tercer gol argentino ante Francia en los octavos de final del sábado pasado. Sin embargo, no alcanzó porque con el 4-3 la Selección quedó eliminada de la cita rusa. Consumada la derrota en Kazán ante el seleccionado francés, el Kun fue crítico a la hora de evaluar el rendimiento argentino. “Es bastante difícil analizar qué faltó para seguir. Pero a veces cuando ya arrancás mal, por ahí es difícil hacer las cosas bien. Nosotros siempre tenemos algo que no lo tiene nadie, que es el espíritu y la actitud para ir a ganar, pero tenemos que adaptarnos a las cosas que nos pide el entrenador”, sostuvo el atacante de 30 años. Por último, el ex jugador de Independiente aseguró que seguirá jugando en el seleccionado argentino, si es que vuelve a ser convocado: “En el caso de mi puesto vienen muchos centrodelanteros jóvenes con gran proyecto. Pero en lo personal, mientras el técnico que esté, sea Jorge u otro, me siga necesitando, obviamente yo estaré dispuesto”, concluyó Agüero.