Tres mujeres fueron atacadas salvajemente en el barrio Cano en Mendoza. Dos vecinas las golpearon por ser militantes a favor del aborto. Ninguna fue detenida y las víctimas acusan a la policía de legitimar la violencia de género. El viernes pasado cerca del mediodía, Alicia Maldonado fue agredida dentro de su departamento por una de sus vecinas, Edith Taride. “Golpeó la puerta de mi casa a las patadas. Cuando entró, empezó a golpearme”, le contó Maldonado a Páginai12. Taride ya la había insultado antes. Le decía “abortera” o “puta de mierda”. “También me insultaba por mi condición de migrante, yo soy chilena”, dijo Maldonado. Después, fue a la comisaría a hacer la denuncia acompañada de su hijo y dos amigas, Florencia Ursúa y Camila Randi. Las tres son referentes del barrio y organizan una feria feminista llamada “Feria AmeriCano” donde tienen un merendero y brindan talleres y asesoría jurídica a víctimas de situaciones de violencia. Mientras Maldonado hacía la denuncia, Taride llegó a la comisaría con Lorena Cruzate, otra vecina del edificio. “Ahí atacó a Florencia”, informó Maldonado y afirmó que, una vez fuera, Taride y Cruzate las golpearon. “Me agarró del pelo y me atacó a patadas en el piso”, sostuvo la militante feminista y señaló a Cruzate como su agresora.

“Lorena quedó imputada y pedimos una orden de alejamiento. La otra nos amenazó con que nos iba a matar a tiros”, agregó y señaló que el marido de Taride tiene vínculos con la policía de la provincia y ha hostigado a feministas. “Hace alarde en su Facebook de que su esposa me golpeó y tiene el cartel de ‘Salvemos las dos vidas’”. Además, la agrupación feminista denunció a esa Unidad Fiscal ante la Corte de Justicia de Mendoza “porque no toma denuncias de violencia de género”. Maldonado informó que la policía no le brindó protección para volver a su hogar y que ella y su hijo tuvieron que irse a la casa de una compañera porque tanto Taride como Cruzate siguen en el edificio. “Sentimos como una cacería de brujas. Hay ciertos lugares de la ciudad donde no se puede andar con el pañuelo verde y vemos que la Iglesia celebra estos hechos de violencia”, sostuvo Maldonado. También contó que ella saludaba a sus vecinas, pero que “con el clima de la votación de la ley y el debate que va a empezar en el Senado, se pusieron cada vez más agresivas. Ambas son ‘pro-vida’ fanáticas”. Este fin de semana, médicos mendocinos hicieron un “chaquetazo” en contra de la legalización del aborto, en el que 300 profesionales de la salud protestaron con pañuelos celestes frente al Palacio Cívico bajo el lema “No cuenten con nosotros”. Por su parte, el colectivo Feria AmeriCano está organizando un festival en el barrio para erradicar cualquier tipo de violencia.