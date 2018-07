La Justicia comercial dispuso la quiebra y ordenó la inhibición general de bienes de Austral Construcciones, la compañía del empresario detenido Lázaro Báez e investigada por los millonarios fondos que recibió del Estado para obra pública vial. La jueza comercial María José Gigy Traynor avaló la quiebra y desapoderó a la empresa de sus bienes, los que dejó en manos del síndico. Asimismo, la jueza instó a la entrega a ese funcionario de los bienes, así como los libros de comercio y demás documentación relacionada con contabilidad de la compañía. La constructora recibió, entre 2005 y 2015, 52 contratos por 46 mil millones de pesos, licitaciones por las que se abrió una causa judicial por fraude al Estado Nacional en la que ya fueron elevados a juicio la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y Báez, entre otros.