El jefe de la inteligencia norteamericana, James Clapper, respondió a las burlas del presidente electo Donald Trump, quien puso en duda las denuncias de un ataque informático ruso durante la campaña electoral: “Creo que la confianza pública en la Inteligencia norteamericana es crucial para Estados Unidos y otros países relacionados". Altos cargos del partido republicano también contadijeron a Trump y confirmaron que el gobierno de Vladimir Putin estuvo detrás de los hackeos.

“Simplemente no quiero que se genere una situación en la que nuestros agentes decidan irse porque no es un buen lugar para estar”, declaró Clapper y señaló que la injerencia rusa fue más allá del ciberespionaje e incluyó la difusión de noticias falsas. Ayer, Trump había dicho en un tuit que la investigación había sido retrasada deliberadamente. “Capaz necesitan más tiempo para armar el caso”, señaló.

Trump criticó desde el primer momento las investigaciones de la CIA porque empañan su victoria electoral. Cuando Barack Obama expulsó a 35 diplomáticos rusos por las sospechas, el equipo de Trump opinó que los agentes de inteligencia "eran la misma gente que dijo que Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva”, que luego de la invasión a Irak se demostró que era falso.

Clapper ratificó hoy ante una comisión del Senado la participación de Rusia en el hackeo y dijo que nunca se había enfrentado a "una campaña tan agresiva o directa para interferir en nuestro proceso electoral. Sólo los más altos responsables de Rusia podrían haber autorizado los robos y filtraciones de datos”.

James Clapper.

Después de que la prensa destacara que Trump “le daba más crédito a Julian Assange que a la CIA”, a raíz de que el fundador de Wikileaks había dicho que un “niño de 14 años” podría haber filtrado los datos que afectaron a los demócratas, el presidente electo respondió: “A los medios deshonestos les gusta decir que estoy de acuerdo con Julian Assange - Falso. Simplemente expongo lo que él expone”.

Dentro de su partido tampoco hay consenso. El senador John Mc Cain, que preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara alta y que fuera ex candidato presidencial en 2000 y 2008, pidió que una junta especial investigue los ciberataques. "No hay duda de que interfirieron y no hay duda de que fueron ciberataques. La cuestión es cuánto y qué daño causaron, y qué debe hacer Estados Unidos. Y hasta ahora, hemos estado totalmente paralizados", alertó Mc Cain.