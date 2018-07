Neoliberal. Está abierta la inscripción al curso virtual (In)Seguridad(es) y precariedad (es) en el marco de la racionalidad neoliberal , a través de este link https://www.cavila.org/es/node/641. Allí se encuentra información específica. El curso apunta a quienes tengan mínimos conocimientos previos en el área. El equipo de Cátedra está integrado por Mariana Servio, Melisa Campana, Luciana Ginga, Ana Laura Pinto y Guillermo Campana.

Exámenes. "Estrategias para afrontar la ansiedad ante los exámenes" es el título de la charla que brindará la licenciada Laura París, mañana, a las 18, en el salón sur de la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco de las capacitaciones abiertas del programa de Tutoría de Pares. Los cupos son limitados, y hay que inscribirse en https://orientacionestudiantil.unr.edu.ar.

Boleto. La Secretaría de Transporte y Movilidad de la Municipalidad extendió hasta el 13 de julio los operativos de Medio Boleto Estudiantil y Franquicia Universitaria y/o Terciaria 2018. Aquellos alumnos que aún no se hayan dado de alta para obtener por primera vez la credencial, o no hayan renovado la del año anterior, pueden hacerlo completando el formulario on line en la página web del municipio: www.rosario.gob.ar. Desde la Secretaría indicaron que 46.825 alumnos cuentan con la credencial de Medio Boleto Estudiantil y 9.487 la franquicia Universitaria y/o Terciaria.

Reflexología. El curso básico e intensivo de Reflexología podal de la Escuela de Reflexología de Rosario, coordinada por Verónica Cabral, comienza el 6 de julio, con una duración de tres meses. Se cursa los viernes, de 17 a 20, en Pasaje Araya 958, piso 7 oficina 10. Enseñan la representación refleja del cuerpo en los pies, así como técnicas de relajación y digitopresión específicas en áreas reflejas, basado en los métodos de Alicia López Blanco y Eunice Ingham. Para informes e inscripción, se puede escribir a [email protected] o llamar al 3416459670.

Maestría. Se encuentra abierta la inscripción a la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario dirigida por Miryam Colacrai. El cierre de inscripción es el 27 de julio. Para mayor información, se puede consultar al 0341 4201231, de lunes a viernes de 9 a 12, e‑mail: [email protected]