JUGO CON EL PADRE SECUESTRADO

El padre de Obi Mikel, capitán de Nigeria, fue secuestrado horas antes del encuentro del Mundial ante Argentina del pasado 26 de junio y liberado ayer por la policía nigeriana, con signos de haber sido torturado. “Recibí la noticia cuando viajaba en el micro hacia el estadio, en San Petersburgo. Jugué mientras mi padre estaba en manos de esos bandidos. Tuve que contener el trauma”, narró el futbolista al diario británico The Guardian.

LA CIGARRA Y LA HORMIGA

REP

Por Eduardo Galeano

En 1992, la cigarra cantora venció 2 a 0 a la hormiga trabajadora.

En la final de la Copa europea de naciones, se midieron Alemania y Dinamarca. Los jugadores alemanes venían del ayuno, la abstinencia y el trabajo. Los daneses venían de la cerveza, las mujeres y las siestas al sol. Dinamarca había perdido la clasificación y sus jugadores estaban de vacaciones, cuando fueron llamados, de apuro, para que ocuparan el lugar de Yugoslavia, ausente por guerra, en el campeonato. No tuvieron tiempo, ni ganas, de entrenarse, y el equipo no pudo contar con su más brillantes figura, Michael Laudrup, jugador patialegre y certero, que acababa de ganar el torneo europeo de clubes con la camiseta del Barcelona. La selección alemana, en cambio, llegó a la final con Matthaus, Klinsmann y todas sus estrellas. Alemania, que debía ganar, fue derrotada por Dinamarca, que no es taba obligada a nada y jugó como si la cancha fuera una continuación de la playa.

(Del libro El Fútbol a sol y sombra, Siglo Veintiuno Editores.)

EL DRON DE LA DISCORDIA

Dos hinchas argentinos fueron detenidos en la noche del lunes por volar un dron en la Plaza Roja, uno de los espacios de máxima seguridad de la capital rusa, junto con el Kremlin, en los cuales está prohibido el despliegue de estos dispositivos. Las autoridades rusas confiscaron el aparato, pero dejaron en libertad a los hinchas, a la espera de que se resuelva el proceso administrativo que abrieron.

DIEGO ELOGIA A BRASIL

“Disfruté porque vi un equipo muy sólido, que va camino al título, no se anda con chiquitas, a mí me gusta mucho porque Tite los para muy bien”, fueron las palabras de Diego Maradona para elogiar la actuación de Brasil frente a México. “Los volantes brasileños y los cuatro del fondo de Brasil son unas fieras, meten, corren, tocan, todos salen jugando”, dijo el campeón del mundo en México 86 durante el programa De la Mano del Diez, en Telesur.