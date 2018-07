El informe preliminar de autopsia a la joven de 22 años fallecida en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, el 24 de junio pasado, arrojó que el útero "no presenta lesiones macroscópicamente compatibles con prácticas abortivas instrumentales". Se trata de la mujer que cursaba un embarazo de 19 semanas y falleció tras una infección generalizada "de evolución rápida". La fiscal Valeria Piazza Iglesias investiga qué le provocó ese cuadro, ya que se supo que la mujer había sufrido un fuerte dolor de muela, en los días previos; aunque no se descarta la existencia de otro factor. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPA) indicaron que todavía quedan exámenes por realizar, ya que se solicitó informe toxicológico y anatomopatológico, que tendrá resultado en los próximos días.

Aunque en las primeras horas de la investigación se habló de una práctica de aborto clandestino como una hipótesis más, que no estaba descartada como causal de la infección fulminante, esa teoría comenzó a decaer con la declaración de los familiares de la mujer, madre de dos niños, quienes negaron que se haya sometido a una intervención. La autopsia fue realizada con todos los peritos de parte designados en el Instituto Médico Legal con la presencia de la fiscal de Homicidios Culposos interviniente. También se realizó filmación del estudio. "Del análisis de las historias clínicas surge que había un foco infeccioso en una muela y el urocultivo dio resultado positivo", se indicó desde el MPA.

El fin de semana del 23 y 24 de junio, se conoció que la chica murió durante la madrugada del domingo, en el Heca, producto de una infección, pero no estaban claras las causas de la misma, por lo que una de las teorías que se barajaba era la del aborto clandestino, aunque nunca se descartaron otras cuestiones. La joven llegó primero a la Maternidad Martin, pero dada la gravedad del cuadro fue derivada de inmediato al Heca. A las once de la noche del 23 de junio pasado, ya le habían realizado un legrado, ante la pérdida del embarazo de 19 semanas de gestación, pero aún no está claro el momento de la pérdida. El fallecimiento de la joven quedó registrado a las 4 de la madrugada.

Aquel día, desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que se le dio aviso a la fiscal de Homicidios Culposos y que el cuerpo había sido trasladado al IML para la autopsia, que se realizó ayer.

La información oficial de Fiscalía indicaba que "aún no se tenía conocimiento de las causas del fallecimiento" de la mujer. Los primeros indicios daban cuenta de "una posible septicemia, sin conocimiento del origen".

Por esas horas, desde el sistema de salud municipal se indicó que la joven de Empalme Graneros era usuaria del servicio, concurría regularmente a un centro de atención primaria y su último control había sido el día antes de su internación.

La fiscal Piazza ordenó que se escuche tanto a la familia, como a los profesionales intervinientes. Al día siguiente fue la madre de la fallecida quien negó que se tratara de un aborto clandestino. También explicó que estaba con su hija cuando esta se empezó a sentir mal, tras una contracción, por lo que fue a la Martin.