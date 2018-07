"¿Esta es la respuesta del mejor equipo de los últimos 50 años para salir de la crisis económica y social? La igualdad es un derecho y un deber ser de los gobiernos nacionales que no se puede reemplazar por la caridad de los ricos". Esa fue una de las réplicas que le prodigó ayer el socialista Antonio Bonfatti a la diputada Elisa Carrió, quien instó a la población a dar propinas como forma de que los pobres mitiguen la crisis. La pelota le quedó picando en el área al ex gobernador, que disparó vía Twitter: "Los más necesitados no viven de la beneficencia de los que más tienen, requieren la solidaridad de un gobierno que cuide el trabajo y las jubilaciones, que respete paritarias y refuerce programas sociales", escribió. Luego agregó: "La diputada Carrió le pide a las clases medias y altas que den propina y changas. Una postal del modelo, de sus beneficiarios y perjudicados".