Daniel Lagostena, el único imputado por la desaparición y crimen de Erica Soriano, se declaró inocente ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora, durante la última audiencia del juicio en el que se investigan los hechos ocurridos en agosto de 2010. “Como lo vengo sosteniendo desde hace ocho años, soy inocente”, fueron las únicas y últimas palabras de Lagostena antes de la sentencia. La fiscalía y la familia de la joven pidieron 25 años de prisión. La defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda ya que, según argumentó, no está probado que la mujer haya sido asesinada. “Se probó la acción de matar y no el cómo la mataron. Esto se acreditó con pruebas en el juicio. Se comprobó que el último que la vio con vida fue él”, dijo Verónica Soriano, hermana de Erica. “La casa de Lagostena es donde aparecen los últimos datos de ella. El último rastro del celular saltó en la antena de la casa de él y por las cámaras se comprueba que Erica no salió de ahí”, agregó. La hermana de la víctima comentó que el abogado de la defensa sólo trató de derribar las pruebas: “Nos dijo cómo podemos suponer que Erica está muerta si no está el cuerpo y también dijo que la evaluación de la perito no era válida”, señaló Verónica. El peritaje de la Corte Suprema al que se refiere reflejó que Lagostena es un “depredador” con características “psicópatas narcisistas”, con “tolerancia cero a la frustración”, y que “Erica fue una de sus víctimas”.