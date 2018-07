La tucumana Carla Sánchez, conocida como la “Reina de la Droga”, comenzó a ser juzgada ayer vía Skype en los tribunales federales de Santiago del Estero. La acusada no estará físicamente presente en el juicio porque cumple una condena de cinco años en una cárcel salteña y, por temor a que aproveche el traslado para intentar una fuga, se decidió utilizar la tecnología. Sánchez es juzgada por dos procedimientos: el más importante, un secuestro de más de 106 kilogramos de marihuana realizado en agosto de 2014 en La Banda. Al momento del allanamiento, Sánchez, quien regenteaba la venta y el acopio de drogas a gran escala, no estaba en su domicilio. Allí, además de la droga, Gendarmería secuestró armas de fuego, ropa militar, equipos de comunicación y dinero en efectivo. Sánchez recién fue capturada en 2015 en su provincia natal y sostuvo que no tenía vínculos con la droga.