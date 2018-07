De poco sirvió el imponente operativo de seguridad montado por la Cámara de Diputados para proteger a Hernán Lombardi en medio de la interpelación a la que iba a ser sometido en la comisión de Legislación del Trabajo por los 357 despidos en la agencia oficial Télam. El titular del Sistema Federal de Medios Públicos pegó el faltazo a la Cámara baja por “problemas de agenda” para evitar enfrentar el cuestionario de los diputados y esquivar los cuestionamientos de los periodistas y empleados despedidos. Los problemas de agenda no le impidieron dar entrevistas radiales a medios privados mientras estaba reunida la comisión. Representantes de los tres gremios que nuclean a los trabajadores de Télam (Sipreba, Sitrapren y Apba) expusieron ante los legisladores el proceso de desmantelamiento de la agencia que inició la gestión de Cambiemos, reclamaron la incorporación de los despedidos y denunciaron la presentación judicial que hizo Lombardi para desalojar por la fuerza la ocupación pacífica que los trabajadores llevan adelante en los edificios de la agencia. Los diputados de las distintas bancadas opositores, insistirán en la sesión de hoy con pedidos de informes a Lombardi y ya se presentaron proyectos para declarar la “emergencia ocupacional” y la iniciativa de los trabajadores para convertir a Télam en una “agencia oficial no gubernamental con control parlamentario”.

El justicialista pampeano Sergio Ziliotto, flamante presidente de la comisión de Legislación Laboral, comenzó la reunión notificando la nota con que Lombardi se había excusado de concurrir a la cita que ya había aceptado y se desligó del riguroso operativo de seguridad al que tuvieron que someterse hasta los propios legisladores en cada retén interno montado en el anexo del Congreso, que le atribuyó a las autoridades de la Cámara baja. Ziliotto también había invitado al encuentro a los integrantes de la comisiones de Comunicación, que preside Juan Brugge (Córdoba Federal), y Libertad de Expresión, que encabeza Leopoldo Moreau (UC-FpV). Pero los primeros en hablar fueron los trabajadores de Télam.

“Es un achicamiento drástico, feroz, brutal”, arrancó el delegado Roberto Lago (Apba) sobre los 257 despidos y consideró “muy grave” el argumento esgrimido por Lombardi sobre el “perfil muy ideologizado” de los cesanteados: “los echó por sus ideas”, clamó. Logo repasó el desmantelamiento de la agencia que realizó la gestión de Cambiemos como la supresión del “reporte nacional” con el que Télam llegaba a más de 2 mil abonados del interior del país, así como el sistema de radio y el audiovisual. “Se está violando el derecho a la información”, sostuvo.

“Sigue faltando la palabra de Lombardi que no tiene ningún contacto con los trabajadores, a los que echó en una entrevista radial y un post en Facebook personal”, sumó el delegado Mariano Suárez (Sipreba) y sentenció que el “diálogo pregonado de Lombardi no es con palabras, sino como lo hizo presentando una denuncia penal contra los trabajadores por la ‘usurpación de la redacción’”. Suárez también se refirió al proyecto de los trabajadores de transformar a Télam en “una agencia oficial, no gubernamental y con control parlamentario”, para no atarla a los caprichos de los gobiernos de turno. La iniciativa propone crear una comisión bicameral permanente, un comité de avaluación de expertos con la participación de las universidades nacionales, así como que las autoridades designadas tengan la obligación de presentar un plan anual de comunicación y rendir cuentas sobre su cumplimiento. Además de que el Congreso tenga “el control de la millonaria pauta oficial, cada día menos regulada”.

El delegado Daniel Segal (Sitrapren) sostuvo que “se está malgastando el dinero público en una gestión que realiza persecución sindical y política”, que Lombardi “realiza en contra de los propios principios de su partido” y reclamó la “inmediata reincorporación de 357 despedidos”. Los trabajadores denunciaron que se destinaron a Télam 480 millones de pesos en concepto de “modernización”, que en realidad eran para pagar los despidos.

Los diputados de distintas bancadas opositoras se solidarizaron con los reclamos de los trabajadores, cuestionaron duramente la metodología aplicada por Lombardi que “viola la Constitución y avasalla derechos como la libertad de prensa y el derecho a la información”, además de proponer distintas iniciativas para avanzar sobre el tema, ante la presencia impávida de un puñado de diputados de Cambiemos.

Desde el interbloque Argentina Federal, la diputada jujeña María Moisés y el cordobés Brugge, afirmaron que insistirán en avanzar en la sesión especial de hoy con un pedido de informes a Lombardi; lo mismo que el massista Facundo Moyano. Mientras que desde el Frente para la Victoria (FpV-PJ), Vanesa Siley y el cordobés Pablo Carro pidieron al resto de la oposición insistir en el proyecto para declarar la “emergencia ocupacional” en Télam para frenar los despidos.