El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández fue sobreseído ayer en una causa vinculada al Plan Qunita. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la “inexistencia de delito” a Fernández que estaba acusado de intentar burlar el embargo que le había impuesto el juez federal Claudio Bonadio al vender dos autos de su propiedad. “No hubo actos tendientes a incumplir una obligación, ni se verificó la existencia de un fallo condenatorio firme que no fue obedecido, por lo tanto no puede considerarse que Fernández cometió el ilícito”, señaló el juez en el fallo.