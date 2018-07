La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que el presidente Mauricio Macri le había confesado que especuló al permitir que avance en el Congreso el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito porque pensaba que no iba a ser aprobado. En respuesta, debió salir el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien negó que Macri le hubiera dicho eso a Carrió. Sostuvo, en cambio, que Macri no especuló con el tema sino que no intentó bloquear el tratamiento parlamentario “por la convicción de la necesidad de dar un diálogo democrático”. Cuando le preguntaron por qué Carrió afirmaría eso, Peña dijo seco: “Son opiniones de ella”.

Carrió contó una conversación telefónica con Macri, con la que buscó preservar al presidente ante un electorado conservador pero, en verdad, lo dejó a medio camino entre un tonto y un ingenuo. “Yo lo llamé (a Macri). Me dijo: ‘Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar’, es decir que iba a ganar el ‘no’. Cuando me enteré de la verdad, me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad en creer que esto se maneja”. Así relató Carrió una conversación telefónica con el presidente, que dijo haber tenido luego de la votación en Diputados.

“Doy fe de que Macri estaba en contra. Los diputados que pidieron abrir el debate cometieron un error, no el presidente. Le dijeron otra cosa. Él me llamó y me dijo que iba a ganar el no ‘por amplia mayoría’. Yo les hubiera dicho: ‘Es un penal sin arquero para el kirchnerismo, La Cámpora se va a hace feminista de un día para el otro’. Y así fue. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión”, insistió Carrió. Esta aseveración obligó a Peña a salir a deslizar que Carrió mintió sobre esa conversación.