#AltaTemporada Series o nada. Si te parece inverosímil –o bien flashera– la idea de que el diablo se aburrió de pudrirla en el I nfierno y decide aparecer en Los Ángeles para resolver casos criminales junto a un detective, dejate exorciz ar por la tercera de Lucifer (desde hoy a las 21 por Universal Channel).

#Ciclodelia Hoy, la Jam Afrocaribeña quedará en manos de DJ Casablanca, de Los Cafres, con convocatoria a músicos que quieran prenderse en el toque (a las 21.30 en Casa Colombo; repite todos los miércoles de julio) y las Jam Sessions de Club V dejarán que DJ Bombay raspe vinilos y que Rama Neves y Augusto Argañaraz salpiquen el micrófono (a las 23, gratis). Y mañana, el ciclo I Like b y Emme pondrá en escena a Julia Agra ( a las 21 en Sheldon ) ; el Frescura 74, que cura Gonzalo Aguerrido, calentará con Grúa, Galean y Vich ( a las 21.30 en el Club Cultural Matienzo ) ; y el IndieFuertes sumará en su grilla a Nidos e Isla de Caras ( a las 20 en Niceto Club).

#Cursos&Concursos Fundación Telefónica anunci ó sus cursos gratuitos Big Data For Bussiness, para orientar a mayores de 21 sobre transformaciones digitales en negocios y emprendimientos, y Plan Azurduy, para capacitar a madres jóvenes –18 a 30– sobre el ámbito digital ( data e inscripciones acá ).