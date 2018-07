Los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, encadenados a las nuevas rejas de Plaza de Mayo desde la semana pasada, advirtieron que la Policía planea desalojar esta tarde las carpas instaladas. Según dijeron, ese operativo sería una hora antes de la reunión que tendrán con el ministro de Defensa Oscar Aguad, programada para las 16. A través de un video y en declaraciones a la prensa, afirmaron que no levantarán la protesta hasta no obtener una respuesta a su reclamo: piden que se acelere la licitación prometida por el gobierno en febrero y denuncian que a casi 8 meses de la desaparición del submarino, las autoridades no pueden precisar qué pasó.

“A siete días de lucha, con mucho frío y mucho dolor, le pedimos al pueblo que nos acompañe porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la decisión de desalojarnos”, denuncian en un video que publicaron en su cuenta de Twitter y Facebook. “Necesitamos ayuda de todos. Ni buscarlos ni protesta quieren éstos miserables”, resaltaron en las redes ante la potencial decisión del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Los familiares afirmaron que se quedarán “hasta encontrar la respuesta” que buscan. Ellos reclaman que el Estado acelere la contratación de un empresa que tenga las herramientas tecnológicas necesarias para continuar con la búsqueda de la embarcación. La Oficina Nacional de Contrataciones, preadjudicó a la compañía española Igiotest Geosciences la búsqueda del submarino pero la adjudicación quedó en suspenso por razones burocráticas.

Esta tarde el ministro Aguad aceptó reunirse con ellos, presionado por la opinión pública y los mensajes de solidaridad que recibieron los familiares del ARA San Juan. “Queremos ver un papel firmado donde haya un acta de contratación con una empresa que tenga la tecnología avanzada para buscar al submarino”, especificó Marcela, una de las familiares encadenadas. Otro pedido tiene que ver con el tiempo de búsqueda porque ellos piden que “no haya un tiempo límite”. “No podemos dejar que ellos decreten 80 días, 1400 días. Queremos que la empresa tenga la libertad para trabajar”, ratificó.

El submarino ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba desde Ushuaia rumbo a Mar del Plata. El último contacto fue a la altura de la costa de Chubut. En el submarino había una tripulación de 44 personas. Un organismo internacional detectó una explosión submarina en esa zona el día de la desaparición. Varios barcos de procedencia internacional colaboraron en la búsqueda entre fines de 2017 y comienzos de este año, con resultado infructuoso.

El caso disparó críticas al gobierno nacional y al ministro de Defensa por las condiciones de mantenimiento del ARA San Juan y por el hermetismo de la Armada a la hora de dar detalles sobre la misión del submarino. El titular de Defensa tuvo tensos encuentros con los familiares de la tripulación en la Base Nave de Mar del Plata. La relación se complicó aún más una vez iniciada la Comisión Bicameral investigadora, en la que los familiares cruzaron directamente a Aguad.