El presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales (Atraes), Pablo Bolego, advirtió que "un 95 por ciento de compañeros pueden quedarse sin actividad". Esta situación se debe a las normativas de la Comisión nacional de Regulación de Transporte (CNRT), que data desde 2017, pero está frenada por un recurso de amparo. "Venimos con audiencias judiciales para que arribe a un acuerdo que no mate al sector pero siguen sin escuchar", explicó Bolego quien adelantó que este próximo hoy habrá una asamblea de la Federación de Transportistas, a la que se sumarán asociaciones civiles que trabajan con el sector de la discapacidad. "Abordaremos en profundidad la crisis y pueden salir medidas de fuerza", anticipó el presidente de Atraes quien dijo que los insumos del sector están dolarizados: el combustible (gasoil), neumaticos, cambio de rodados, etc. "No se puede seguir mas", se quejó el dirigente gremial.