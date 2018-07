Rumores en alza

Italia. Con la mente ya alejada de Rusia, el portugués Cristiano Ronaldo tendrá que decidir dónde jugará la próxima temporada. Uno de los principales candidatos para llevarse al de Real Madrid es Juventus quien, a pesar de todavía no cerrar el fichaje, ya se vio beneficiada. Es que con el rumor de la llegada del número 7, las acciones del club cerraron ayer con una ganancia del (justamente) 7,27 por ciento en la Bolsa de Milán.

Desde que comenzo la Copa, el chaleco que el DT ingles Gareth Southgate viste durante los partidos aumento sus ventas en un 35 por ciento.

Fair play adentro y afuera

Japón. La selección japonesa se clasificó a octavos por tener dos tarjetas amarillas menos que Senegal y, aunque perdió en esa instancia con Bélgica, su Fair Play fue tendencia durante su estancia en Rusia. Es que tras cada encuentro, sus fanáticos se encargaron de limpiar su tribuna y acapararon la atención de los medios. “Puede que sea llamativo, pero para nosotros es lo normal. Lo anormal sería ir dejando basura”, dijo una fanática nipona.

GREAVES

Por Eduardo Galeano

En una película de vaqueros, hubiera sido el pie más rápido del Oeste. En las canchas de fútbol, había hecho cien goles antes de cumplir veinte años, y a los veinticinco no se había inventando el pararrayos que pudiera atraparlo. Más que correr, estallaba: Jimmy Greaves se desencadenaba tan de pronto que los árbitros le cobraban fuera de juego por error, porque nunca sabían de dónde venían sus piques súbitos, ni sus disparos certeros: lo veían llegar, pero nunca alcanzaban a verlo partir.

Tanto deseo los goles –decía– que hasta me duele desearlos.

Greaves no tuvo suerte en el Mundial del 66. No metió ni un gol, y un ataque de ictericia lo dejó fuera de la final.

(Del libro El Fútbol a sol y sombra, Siglo Veintiuno Editores)

Algo de sentido

Octavos. En el Mundial de las sorpresas, los resultados de los octavos de final tuvieron bastante de lógica ya que los ganadores fueron los que más puntos cosecharon en fase de grupos. Con 9 unidades, Bélgica, Croacia y Uruguay; con 7, Brasil y Francia; con 6, Inglaterra (+5), Rusia (+4), Suecia (+3 y -5 de Fair Play), Colombia (+3 y -7 de Fair Play) y México (-1); con 5, España, Portugal, Suiza y Dinamarca; y con 4, Japón y Argentina.

Idolo en construcción

Rusia. Tras el impensado pase a cuartos, varios fanáticos rusos sugirieron a la Comisión de Patrimonio de Moscú la construcción de una estatua para el DT Stanislav Cherchesov. Bajo su planteo, Rusia superó a Arabia Saudita (5-0), a Egipto (3-1), perdió con Uruguay (0-3) y dejó en el camino a la candidata España por penales. Sin embargo, el titular de la dependencia, Igor Woskressinsky, puso paños fríos: “Todavía es muy pronto para eso”.

12

LOS JUGADORES QUE USAN LA CAMISETA NUMERO 12 SON LOS UNICOS QUE NO HAN CONVERTIDO NI A FAVOR NI EN CONTRA EN EL MUNDIAL. LOS QUE MAS, LOS 10 (22 GOLES).

LO SIGUEN LOS 9 (15).