“Me decepcionó tener que irme del Gobierno”, afirmó ayer el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. A poco más de dos semanas de su alejamiento como funcionario, el ex CEO de Shell habló de la decisión de Mauricio Macri de moverlo de su tarea: “No lo voy a negar: me decepcionó”. Sin embargo, se mostró más controlado desde ese momento. “Estoy relajado y sin perder el control. No me quería ir del Gobierno. No renuncié. Ser ministro es una obligación y un deber. Siempre se lo voy a agradecer a Macri”, dijo en declaraciones radiales. Aranguren afirmó que “un equipo lo forman distintos jugadores”. “Hay un DT que los pone y toma la decisión. Esto es lo que ocurrió: la realidad es la única verdad. Hoy hay otro equipo que conduce”, ejemplificó. En ese sentido, hizo referencia a la cada vez más evidente interna dentro del Gabinete, que sugirió caracterizadas como un ala política del gobierno y un ala técnica.

Respecto de su reemplazante, Javier Iguacel, dijo que “va a imponer su propia línea”. “Si el Presidente lo convocó es porque está confiado en que va a cumplir con esta etapa. Hay que tener coordinación en las políticas que se hagan”, deslizó el ex funcionario sobre uno de los principales problemas que tiene el Ejecutivo en materia económica: una completa descoordinación entre la política monetaria y fiscal.