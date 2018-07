“La reunión ha sido muy tensa porque quisimos aclarar algunos puntos, sobre todo, el hecho de que somos pacientes y somos prudentes, pero no somos idiotas como para que nos sigan provocando como lo vienen haciendo”, sostuvo el referente de la Corriente Clasista Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, en referencia al encuentro que los movimientos sociales mantuvieron ayer con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

En la audiencia participaron dirigentes de la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el Frente Popular Darío Santillán, de Organizaciones en Lucha (FOL) y Fernando Maletti, en representación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Allí, el Ministerio de Desarrollo Social anunció un aumento paulatino del salario social complementario hasta llegar a 6 mil pesos a fin de año y el incremento –en una cantidad a discutir– de las partidas alimentarias para merenderos y comedores populares.

“Lo único que hemos logrado es la apertura de un diálogo para que podamos plantear que nosotros no alimentamos a nuestras familias con el lexotanil y el hielo que el Gobierno nos ofrece permanentemente”, analizó Alderete, en diálogo con PáginaI12.

El dirigente explicó que, aunque no se consiguió el bono que –a la manera de un aguinaldo social– estaba bajo análisis, se acordó la aprobación de las cinco leyes que habían estructurado el reclamo de la última Marcha Federal por Pan y Trabajo: las de Emergencia Alimentaria, Integración Urbana, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones y Agricultura Familiar. Sin embargo, consideró que “son medidas a largo plazo”. “No es que se aprueban y a partir del mes que viene ya tenemos soluciones. Las cinco leyes son un paliativo en una coyuntura en la que los comedores no dan abasto y siguen los despidos”, aseveró.

Para Alderete, “el panorama se ha agravado enormemente” con respecto a la mesa de diálogo social con el Gobierno que se llevó adelante el año pasado. Entre las causas del empeoramiento de la situación, ubicó al acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, manifestó que “algunos ministros han hecho declaraciones diciendo que no entienden por qué estamos en contra de la firma del acuerdo con el FMI si de esa plata viene el 1,2 por ciento para el problema social”. “No somos tontos, estamos en contra (del acuerdo con el FMI) porque sabemos que eso va a traer mayor pobreza y mayores dificultades. Esa plata viene para pagar una deuda que nosotros no contrajimos; viene para la timba financiera y no para nosotros”, enfatizó.

Luego del encuentro de ayer, el Frente Popular Darío Santillán, el FOL y otras agrupaciones sociales anticiparon que la próxima semana realizarán ollas populares y cortes frente a supermercados de todo el país. Mientras tanto, los movimientos de San Cayetano todavía no confirmaron las próximas medidas. Pero Alderete adelantó que en la tarde de hoy se reunirán las principales organizaciones para decidir cómo continuar el plan de lucha. “Estamos de acuerdo con mantener lo del 12 de julio, pero queremos evaluarlo y resolverlo entre todos de manera orgánica”, destacó.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.